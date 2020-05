A Stoccolma la prima rete 5G commerciale “total-green”: è a firma Telia-Ericsson

È a firma di Telia ed Ericsson, la prima rete 5G commerciale in Svezia alimentata al 100% da energia rinnovabile. Dal mese di giugno il centro di Stoccolma e i quartieri di Norrmalm, Östermalm e Vasastan saranno quasi interamente connessi alla rete di quinta generazione mobile. E i servizi 5G – che in prima battuta saranno erogati sulla banda a 700 Mhz potenziata dalla carrier aggregation Lte e New Radio (NR) – verranno ulteriormente implementati a seguito dell’asta per l’assegnazione delle frequenze prevista a fine anno.

“Il lancio 5G di Telia getta le basi per la prossima fase della trasformazione digitale, di cui l’innovazione, la sostenibilità e la sicurezza sono i tre pilastri fondamentali; siamo orgogliosi di lanciare il 5G in collaborazione con Ericsson – sottolinea Allison Kirkby, Ceo di Telia Company – Con l’implementazione del 5G in tutta la Svezia, offriremo una nuova user experience e accelereremo l’innovazione in settori quali l’intrattenimento, l’assistenza sanitaria, il manifatturiero e i trasporti, che rafforzeranno e proteggeranno collettivamente tutti coloro che vivono e lavorano in Svezia e, più in generale, la competitività svedese nel mondo”.

Il nuovo progetto rappresenta per Ericsson “una vera pietra miliare”, sottolinea il presidente e ceo Börje Ekholm. “Che si tratti di banda larga mobile potenziata o di nuove e innovative applicazioni per il business, per la società e per l’industria, il 5G è destinato a cambiare in meglio la vita e la società in tutta la Svezia. Non vediamo l’ora di lavorare con il nostro partner strategico Telia Company per guidare questo cambiamento e garantire che la Svezia tragga beneficio dai vantaggi competitivi della digitalizzazione”.

Con questo lancio, Ericsson conta ora 39 reti 5G live in 22 paesi. Le reti live di Ericsson fanno parte dei 91 accordi o contratti commerciali in ambito 5G che la società ha siglato con operatori unici a livello globale, di cui 48 sono stati comunicati pubblicamente.

18 giugno ore 17.00 La resilienza delle Telco al tempo del Coronavirus. A Telco per l'Italia 2020! Telco

Telia ha scelto Ericsson come partner per il lancio della rete 5G. La rete 5G di Telia è alimentata al 100% da energia rinnovabile ed è dotata della certificazione Good Environmental Choice dell’associazione svedese per la protezione ambientale, la Swedish Environmental Protection. A inizio maggio, anche Telia Norway ha lanciato i primi servizi commerciali 5G con Ericsson in qualità di unico fornitore per la rete 5G Ran.

@RIPRODUZIONE RISERVATA