Allarme 5G: le private networks al ralenti, curva decrescente per le reti Ran

Il mercato delle Radio Access Network (Ran) ha smesso di espandersi: dopo l’aumento dal 40% al 50% tra il 2017 e il 2021, i ricavi della Ran si sono appiattiti nel 2022 e queste tendenze si sono estese al primo trimestre del 2023. Lo afferma un rapporto previsionale recentemente pubblicato da Dell’Oro Group, secondo cui la Ran globale diminuirà a un Cagr dell’1% nei prossimi cinque anni.

Lte in calo, ma il 5G non riuscirà a compensarlo

L’indagine, che copre uno spettro previsionale di 5 anni, rivela che le regioni 5G meno avanzate avranno in futuro prestazioni migliori, mentre le più sviluppate, come il Nord America e la Cina, registreranno cali più marcati.

Al momento l’Lte sta ancora gestendo la maggior parte del traffico dati mobile, ma l’attenzione quando si tratta di nuovi investimenti Ran è chiaramente sul 5G. Le previsioni, nei confronti più impegnativi, indicano che il 5G crescerà di un altro 20-30% entro il 2027, il che comunque non sarà sufficiente a compensare il forte calo dell’Lte.

Ruolo dell’mmWave fondamentale nella roadmap

Con l’mmWave che rappresenta una quota a una sola cifra del mercato Ran e lo scetticismo crescente sul business case dell’Mbb, lo spettro mmWave svolgerà un ruolo fondamentale nella roadmap della capacità a lungo termine.

La sfida: determinare di quanto si ridurrà la Ran prima del 6G

“Anche se siamo agli inizi del percorso del 5G, la sfida è che i confronti stanno diventando più impegnativi nei mercati 5G più maturi, mentre i vantaggi delle regioni a più lenta adozione del 5G non sono sufficienti a prolungare la striscia di crescita”, ha dichiarato Stefan Pongratz, vicepresidente di Dell’Oro Group. “Nel frattempo, la crescita dei nuovi flussi di ricavi, tra cui l’accesso wireless fisso e l’Lte/5G aziendale, non è abbastanza rapida da cambiare la traiettoria. Poiché non si prevede che il 5G-Advanced inneschi un nuovo ciclo di investimenti, la questione non è più se la Ran crescerà. La domanda da porsi è piuttosto: di quanto si ridurrà il mercato della Ran prima dell’arrivo del 6G?”.

