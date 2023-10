Cellnex, Luca Luciani alla guida del business in Italia

Luca Luciani è il nuovo Managing Director di Cellnex Italia. Gianluca Landolina, che ha guidato il percorso di crescita della società italiana per oltre 8 anni, è stato a sua volta nominato Managing Director di Cellnex Uk.

Trent’anni in grandi gruppi internazionali

Luca Luciani, laureato in economia “cum laude” all’Università Luiss di Roma, ha alle spalle una esperienza di oltre 30 anni come manager in gruppi internazionali, oltre ad essere stato consulente e imprenditore. Ha infatti iniziato la sua carriera alla Procter&Gamble per poi passare a Bain&Company e, successivamente, in Enel. In seguito, è stato per oltre 10 anni in Telecom Italia dove ha ricoperto importanti incarichi apicali fino a diventare ceo della controllata Tim Brasil. Lasciato il gruppo di Tlc italiano, Luciani è stato nominato ceo di Value Partner, ha svolto attività di consulenza finanziaria in Fintech group ed è stato co-founder della startup Bai Communications Italia.

Il “caso romano” di Boldyn Networks

Proprio a Bai Communications, poi ribattezzata Boldyn Networks, il Comune di Roma ad agosto ha aggiudicato la gara 5G da 97,7 milioni: il fatto è stato definito un “blitz in piena regola”, considerato che l’Antitrust aveva già sollevato profili di irregolarità e considerato il ricorso al Tar del Lazio già presentato da Cellnex, Tim, Vodafone, WindTre e Iliad sul cui merito il Tribunale amministrativo dovrà presto pronunciarsi. Alla società canadese, in estate ancora capitanata in Italia proprio da Luciani, è stata affidata una concessione per 25 anni pari a un controvalore di oltre 505 milioni.

Una sfida in una fase delicata di evoluzione delle tlc

“E’ per me un onore intraprendere questa nuova fase della mia carriera professionale – afferma Luciani -. Una sfida che accetto volentieri, perché è nota a tutti l’eccellenza di Cellnex e dei suoi collaboratori. Ringrazio Marco Patuano di avermi scelto per guidare le attività in Italia, un mercato che conosco, altamente competitivo ma anche ricco di opportunità di crescita organica, spingendo su innovazione e qualità delle soluzioni. Un sentito ringraziamento al mio predecessore, Gianluca Landolina, che ha svolto un lavoro di sviluppo e di consolidamento eccellenti e che ho avuto modo di conoscere e apprezzare in questi mesi, seppure da fronti contrapposti. Il mio massimo impegno a soddisfare le esigenze di efficienza e innovazione dei nostri clienti core, in una fase delicata di evoluzione delle Tlc”.

Focus sulla crescita del business in Italia

“Sono felice di annunciare la nomina di Luca Luciani alla guida delle attività italiane del gruppo – ha dichiarato Marco Patuano, Ceo di Cellnex Telecom – Luca porterà in Cellnex la sua considerevole esperienza nell’industria delle Tlc e la sua profonda conoscenza del mercato italiano che, unite alle sue capacità di leadership e a un approccio mirato allo sviluppo, gli permetteranno di continuare a far crescere il team e il business in Italia. Ringrazio Gianluca Landolina per il prezioso ruolo svolto in Italia, augurandogli un buon lavoro in Uk”.

“Sono felice di lasciare il passo ad un manager di provato valore come Luca Luciani e di abbracciare una nuova entusiasmante sfida lavorativa in Uk – conclude Gianluca Landolina -. Sono sereno sapendo di lasciare in Italia una squadra di professionisti e colleghi di eccelso valore ai quali rimarrò sempre legato da grande stima e riconoscenza per i risultati raggiunti insieme. Ringrazio Marco Patuano per la fiducia in me riposta per questo nuovo incarico in Uk, ricco di nuove sfide e opportunità”.

