Di Foggia (Nokia): "Saremo al centro dell'ecosistema telco in Italia" - CorCom

Molto si scrive sul 5G nei media, innumerevoli forum discutono le basi tecnologiche e le prospettive di mercato legate alla quinta generazione mobile. La discussione pubblica si concentra spesso sul 5G come “prossima G” per i consumatori, ma, a differenza delle generazioni precedenti, è più di una semplice tecnologia radio avanzata.

Nokia prevede un ciclo di investimenti virtuoso in cui gli operatori aggiorneranno le loro reti attuali nei vari domini per ridurre al minimo la complessità e i costi, aumentando al contempo la flessibilità. Saranno avviate ondate di investimenti in infrastrutture wireless private, comprese le reti 5G, da parte dei clienti industriali. Il 5G infatti rappresenta la trasformazione di reti e aziende, fornendo la massima efficienza, incoraggiando nuovi casi d’uso e offrendo il più grande ritorno sugli investimenti, affrontando al contempo l’efficienza e la sicurezza energetica. Automazione industriale e digitalizzazione, interfacce aperte, virtualizzazione e applicazioni native cloud, crescente domanda di reti ad alte prestazioni. Ciò rivoluzionerà il modo in cui i prodotti e le soluzioni saranno pianificati, introdotti, gestiti e commercializzati.

Nokia sta supportando gli operatori e le imprese nell’individuare e sviluppare use cases e costruire business case di successo, come sperimentazioni con veicoli connessi, intrattenimento immersivo, cloud robotics, eHealth e assistenza medica a distanza e data analytics.

La strategia di Nokia è supportare i nostri clienti in questi sviluppi e posizionare l’azienda per la creazione di valore a lungo termine. Una strategia vincente, come dimostrano gli oltre 180 impegni commerciali e gli oltre 130 accordi commerciali 5G che Nokia ha oggi con clienti in tutto il mondo. Essere leader tecnologico è la massima priorità nella strategia di Nokia che si propone anche di essere al centro dell’ecosistema Telco in Italia. L’Italia infatti è e sarà un importante mercato e polo di innovazione per Nokia.

Oltre al naturale lavoro di innovazione che si realizza con gli operatori, Nokia promuove l’alfabetizzazione digitale e la diffusione delle competenze digitali avanzate e su questo tema collaboriamo anche con Tim nel progetto Risorgimento digitale. Il nostro obiettivo è rafforzare l’ecosistema locale ampliando il Garage, il nostro incubatore a Vimercate, attraverso accordi con università e centri di ricerca ed evidenziando le capacità di ricerca e sviluppo e innovazione di Nokia Bell Labs come differenziatore unico nel settore.

@RIPRODUZIONE RISERVATA