Huawei non è stata inviata a partecipare alla selezione dei fornitori nell’ambito della gara per la Core Network 5G di Tim. È quanto risulta a CorCom. Il vendor cinese, nonostante sia già partner Tim sulla rete italiana, sarebbe dunque stata escluso. La maxi gara non riguarda solo l’Italia: secondo quanto risulta a CorCom si tratterebbe di un unico appalto anche per la rete di Tim Brasil.

Ericsson, Nokia, Cisco, Mavenir e Affirmed Networks – quest’ultima azienda è stata acquisita da Microsoft lo scorso marzo – i player ai quali è stato formalmente inviato l’invito a partecipare al processo di selezione. L’invito, sempre secondo quanto risulta a CorCom, sarebbe stato inviato lunedì scorso.

La gara in questione riguarda – sempre quanto risulta a CorCom – la porzione più importante della Core Network, quella che consente la transizione della rete 4G al nuovo standard mobile. Ad oggi il 100% della Core Network di Tim è in capo a Ericsson, in Brasile a Huawei. In Brasile dunque ci sarebbe un totale cambio di fornitore per la realizzazione della rete core 5G, non banale considerata la complessità di una rete di Tlc, gli stretti legami fra 4G e 5G, e le tempistiche per effettuare il passaggio di mano.

Proprio oggi Huawei ha diramato una nota in merito alle indiscrezioni di stampa relative a un cambio di “orientamento” del Governo italiano in merito alla realizzazione delle nuove reti, alias a una stretta sul colosso cinese: “Siamo fermamente convinti che la sicurezza e lo sviluppo dell’Italia digitale debbano essere supportati da un approccio basato su fatti e non da illazioni infondate. Siamo un’azienda privata, presente in Italia da 16 anni e in Europa da 20 e siamo parte della catena del valore globale; abbiamo contribuito allo sviluppo del 3G, del 4G e ora del 5G e siamo alla guida di alcuni dei comitati di standardizzazione globali – continua Hauwei – Siamo impegnati a contribuire allo sviluppo digitale del Paese, anche in questa difficile fase, con tecnologie, impiego, risorse, sia in modo diretto che indiretto, attraverso la catena di fornitura dei nostri partner. Sicurezza, trasparenza e rispetto delle regole sono gli elementi fondamentali che ci hanno garantito la fiducia di operatori di telecomunicazioni, imprese e consumatori”.

