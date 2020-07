Gli ambientalisti si schierano a favore del 5G. Ricorso al Tar contro l’ordinanza di Grosseto

Gli ambientalisti si schierano a favore del 5G. Ed è a Grosseto che passano all’azione contro l’ordinanza del sindaco che punta a bloccare l’installazione delle nuove antenne. Protagonista l’associazione “Amici della Terra”, presieduta da Sergio Gatteschi, che ha presentato ricorso al Tar affinché sia annullato il provvedimento del primo cittadino. “L’ordinanza che lede i diritti dei cittadini, le legittime decisioni dello Stato Italiano, ferma il cammino verso una società più verde e sostenibile”, evidenzia la onlus toscana.

“Come spesso accade in Italia un potere locale si oppone, in maniera impropria, a decisioni europee e nazionali che hanno un lungo iter e motivazioni di ordine strategico. Lo Stato italiano, in un quadro di scelte politiche europee, dopo tutte le verifiche ambientali e sanitarie oggi possibili (ricordiamo che i limiti sulle emissioni elettromagnetiche in Italia sono i più bassi del mondo) ha investito le sue energie e le sue risorse sullo sviluppo della rete informatica, tra l’altro ricevendo 6,5 miliardi dalla concessione delle frequenze. Il Sindaco di Grosseto in maniera del tutto estemporanea pensa di avere il diritto e le conoscenze necessarie per bloccare un investimento strutturale di enorme portata, verificato dalle massime organizzazioni sanitarie, come l’Istituto Superiore di Sanità: noi riteniamo che così non sia”, spiega l’associazione.

Amici della Terra sottolinea che “i diritti dei cittadini di Grosseto vengono lesi da questa ordinanza, su tutti i piani: economico (tutte le attività si servono in maniera crescente della rete), sanitario (il 5G consentirà persino le diagnosi mediche a distanza, il che specie su un territorio vasto come quello di Grosseto ha grandissima importanza), delle comunicazioni”.

Bloccare il 5G significa sbarrare la strada anche e soprattutto alle iniziative che fanno leva sulla green economy, evidenzia l’associazione. Un vero e proprio paradosso considerata l’attenzione sul tema a livello europeo e mondiale anche e soprattutto in chiave di ripresa dell’economia. “Il 5G avrà un impatto straordinariamente positivo sulla Green Economy, e ne rappresenta un sostegno fondamentale: abbiamo visto durante l’emergenza Covid come la rete ( quando è efficiente) consenta il lavoro da casa, abbattendo la necessità di servirsi dell’automobile; sarà più semplice ricevere certificati di enti pubblici, ricette, persino la spesa. Smart Home, Smart City e Smart Grid, saranno realtà concrete nelle quali vivremo, dove anche i consumi e l’energia saranno ottimizzati grazie allo sviluppo delle reti necessarie all’loT (Internet of Things), e questo avrà impatti positivi anche per l’ambiente”.

Dati alla mano l’associazione puntualizza che ad oggi il monitoraggio in tempo reale dei consumi energetici ha condotto a risparmi notevoli – in Toscana, ad esempio, è parte essenziale del progetto di efficienza dell’Ospedale di Viareggio, che ha ridotto i consumi di energia elettrica e gas naturale del 39%. “Strutture informatiche più potenti e più semplici da usare potranno estendere quelli che ora sono progetti pilota alla maggioranza degli edifici pubblici (scuole, ospedali, carceri, uffici, impianti sportivi, ecc.) e agli edifici privati.

Le Pubbliche amministrazioni, gli Enti pubblici. le Agenzie, gli Enti di ricerca e le Università si sono candidati per la realizzazione di specifici progetti di sperimentazione e ricerca orientati all’utilizzo delle tecnologie emergenti attuali attraverso la cooperazione tra più soggetti, in collaborazione con gli operatori titolari di frequenze utilizzabili per il 5G”. “La tutela dell’ambiente – conclude l’associazione – non può che andare di pari passo con lo sviluppo delle tecnologie, accompagnando il miglioramento della qualità della vita”.

