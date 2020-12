Il 5G per la ripresa economica: vi aspettiamo alle 17 in diretta streaming! - CorCom

PER PARTECIPARE CLICCARE QUI

È dedicata al 5G, e in particolare alle use case e alle best practice, l’edizione di fine anno di Telco per l’Italia in programma oggi pomeriggio dalle 17.00 in diretta streaming. “Il 5G per la ripresa economica: la roadmap dell’Italia“: questo il titolo che abbiamo scelto con l’obiettivo di fare il punto sulle cose fatte e il da farsi, sullo stato di avanzamento dei progetti e sugli ostacoli che andranno rimossi dal cammino nazionale per accelerare realizzazione e accensione delle nuove reti.

La quinta generazione mobile entrerà nel vivo nel 2021. Saranno il tessuto economico e industriale e la pubblica amministrazione a beneficiare, per la prima volta nella storia della telefonia mobile, delle opportunità e delle potenzialità in termini di applicazioni e servizi.

In occasione di Telco per l’Italia saranno presentati alcuni dei progetti più rappresentativi già sviluppati e messi in campo, con l’obiettivo di diffonderne la conoscenza da parte del tessuto economico e produttivo del Paese e delle pubbliche amministrazioni, per renderli ri-utilizzabili in progetti futuri ma anche per favorire la nascita di nuove iniziative.

Il dibattito con i protagonisti

Andrea Rangone, Presidente Digital360

Mirella Liuzzi, Sottosegretario al Mise

Gérard Pogorel, Professore emerito Institut Polytechnique de Paris

Sabrina Baggioni, direttore programma 5G Vodafone Italia

Cosimo Buccella, Cto Linkem

Lisa Di Feliciantonio, Head, Media Relations & Public Affairs Fastweb

Marco Ferrauti, Deputy Presales Director Zte Italia

Michele Gamberini, Chief Technology & Information Officer Tim

Emilio Marchionna, Direttore Network Engineering Wind Tre

Riccardo Mascolo, Head of Strategy and 5G for Industry Ericsson Italy

Massimo Mazzocchini, Deputy Country Manager, Huawei Italia

Claudio Santoianni, Marketing e public Affair director Nokia

