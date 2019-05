Prodi: “Trump vuole uccidere Huawei, da scontro politico conseguenze su economia mondiale”

Il ban a Huawei? Il segno dell’inasprimento Usa-Cina, una mossa politica. Questo in sintesi il pensiero di Romano Prodi, ex presidente della Commissione europea ed ex premier che in occasione della presentazione del libro “Lezioni cinesi” di Francesco Grillo nella sede di Nomisma a Bologna è intervenuto sul “caso Huawei” evidenziando le conseguenze e i rischi sulla crescita e sull’economia mondiale. “La Cina cresce fortissimo, per questo Trump ha accelerato l’attacco a Huawei. È un’impresa arrivata a 70 miliardi di fatturato in pochissimi anni. I tempi sono stati accelerati perché Trump vuole tenere il sistema contro la Cina, con conseguenze sulla crescita e sull’economia mondiale”. Secondo Prodi “Huawei improvvisamente sembra in grado di produrre il 5G con più velocità rispetto ad altri concorrenti. E Trump ha deciso di ucciderla. È già troppo grande o è ancora in tempo? È un interrogativo politico”. “La grande forza di Trump – ha concluso Prodi – è che tutta l’opinione pubblica americana ritiene la Cina un avversario”.

Il piano B di Huawei: il sistema operativo Hongmeng

All’indomani della decisione di Google di “ottemperare alle disposizioni” – alias al “ban” del Dipartimento del Commercio Usa nei confronti dell’azienda cinese e di 70 affiliate – attraverso la sospensione dell’utilizzo del sistema Android sugli smartphone, che secondo indiscrezioni si tradurrebbe nella revoca della licenza dopo la “tregua” di 90 giorni (la deadline è fissata al 19 agosto), Huawei ha annunciato un Piano B. L’azienda, a quanto si apprende, starebbe lavorando già dal 2012 a un proprio sistema operativo, il sistema Hongmeng.

“Gli Stati Uniti sottovalutano le nostre capacità”, ha detto il fondatore di Huawei, Ren Zhengfei, assicurando che “la società è in grado di continuare a fornire prodotti e servizi” e che “le sanzioni statunitensi non danneggeranno il core business aziendale”. Riguardo agli smartphone ai tablet in circolazione l’azienda ha precisato che “continueranno a essere aggiornati”, e che gli aggiornamenti riguarderanno anche i dispositivi in vendita e in consegna. “Sarà garantita la fornitura di aggiornamenti di sicurezza e servizi post-vendita a tutti i telefonini e tablet Huawei e Honor esistenti, coprendo sia quelli già venduti sia quelli in stock a livello globale”.

In arrivo 35 milioni per il Paris OpenLab

Huawei ha annunciato che stanzierà 35 milioni di euro per il suo Paris OpenLab in Francia nel corso dei prossimi cinque anni. Ken Hu, Deputy Chairman di Huawei, ha sottolineato che il piano di investimento – che promuoverà la collaborazione con clienti e partner per la creazione di un ecosistema – “conferma come la Francia si stia avviando a diventare un hub globale nel campo dell’innovazione”

