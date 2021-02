Qualcomm accelera sul 5G: in Francia un nuovo centro di R&D - CorCom

Lavorare all’evoluzione del 5G grazie a un nuovo centro di ricerca e sviuppo con base in Francia. E’ questo l’obiettivo di Qualcomm, che ha svelato oggi il proprio piano a seguito dell’incontro tra il Ceo della multinazionale statunitense dei chip, Cristiano Amon, e Agnès Pannier-Runacher, ministro delegato all’industria nel governo francese. La nuova struttura interna di R&D, si legge in una nota dell’azienda, si unisce alla vasta rete di R&D di Qualcomm Incorporated e giocherà un ruolo chiave per i dipendenti Qualcomm nel guidare lo sviluppo del 5G a livello locale, regionale e globale.

La nuova struttura va inoltre ad aggiungersi a una presenza già forte di Qualcomm in Francia, dove la società è nel distretto tecnologico di Sophia Antipolis da più di 20 anni. Due le sedi principali del nuovo centro: Lannion, in Bretagna, centro di eccellenza per l’ingegneria delle telecomunicazioni e un hub tecnologico europeo, e Issy Les Moulineaux, nella regione di Parigi.

Questo nuovo centro servirà a rafforzare ulteriormente le nostre capacità di R&D nella regione europea e ci aiuterà a rimanere all’avanguardia dell’innovazione tecnologica a livello globale – afferma Enrico Salvatori, senior vice-president and president, Qualcomm Europe/MEA, Qualcomm Europe, Inc – La nostra nuova struttura di R&D 5G in Francia si unisce alla nostra rete europea di strutture di R&D. Il lavoro svolto in ciascuna delle nostre strutture europee di R&D ha un impatto a livello mondiale”.

“Il nostro primo ufficio in Europa è stato aperto in Francia oltre 20 anni fa e questa nuova struttura di R&D 5G rafforza il nostro rapporto sia con la Francia che con l’Europa – aggiunge Wassim Chourbaji, vicepresident senior, affari governativi, Qualcomm Communications Sarl – L’Europa sta rapidamente diventando un epicentro per la leadership tecnologica di R&D e siamo incredibilmente orgogliosi di farne parte”.

“La Francia ha già un’infrastruttura di ingegneria tecnica di primo piano, quindi è una scelta naturale per questo nuovo centro di R&D 5G – conclude John Smee, vicepresident, engenieering, Qualcomm Technologies Inc – Il team lavorerà sull’ingegneria dei sistemi avanzati per aiutare a definire il futuro del 5G e oltre. Il nuovo centro è una grande opportunità per le persone coinvolte e per l’azienda”.

