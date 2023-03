Roma capitale 5G, Gualtieri svela il piano da 97,7 milioni

Un investimento complessivo da 97,7 milioni di cui 20 messi in campo da Roma Capitale nell’ambito dei fondi per il Giubileo. Il Comune di Roma scommette sulla rivoluzione 5G e punta a rivoluzionare connettività e servizi entro il 2026. Il piano è stato annunciato dal Sindaco Roberto Gualtieri e dal direttore generale di Roma Capitale Paolo Aielli. “Il progetto appena approvato dalla giunta è uno dei più importanti della nostra amministrazione – sottolinea Gualtieri -. Consente la realizzazione di una rete tecnologia di nuova generazione per abilitare i servizi digitali più avanzati”.

La timeline del progetto

Il piano fa leva su una proposta di partnerariato pubblico-privato dell’azienda Bai communications e l’espletamento della gara per la concessione della durata di 25 anni è previsto entro ottobre. La rete 5G, basata su small cells, sarà accompagnata da un’infrastruttura capillare wi-fi con punti di accesso in 100 piazze e dall’installazione di 12mila punti per telecamere e sensori Iot. Riguardo al timing si prevede il completamento della rete sulla metro A entro il Giubileo, sulla metro B entro dicembre 2025 e per la linea C a giugno 2026.

La nuova sala operativa unificata a base di intelligenza artificiale

“Complementare a questo progetto c’è la realizzazione di una sala operativa unificata perché questa sensoristica e il potenziamento della video sorveglianza ci consentirà un monitoraggio più sofisticato e capillare della città, funzionale non solo alla sicurezza, ma anche al miglioramento del governo del traffico. Tutto questo sarà molto importante per il Giubileo”, sottolinea Gualtieri.

La nuova sala operativa per la Polizia Locale e Protezione Civile – presso la Sala Gonzaga del Comando della polizia locale – sarà frutto di un investimento di 14 milioni e potrà integrare tutte le infrastrutture di comunicazione dell’amministrazione. In campo anche tecnologie basate sull’intelligenza artificiale. “Oggi ci sono 7mila impianti privati e 2mila pubblici: si arriverà a 15 mila telecamere complessive. Faremo convergere vecchi e nuovi sistemi su un sistema operativo unico”, spiega ha spiegato Aielli.

