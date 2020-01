Samsung, missione 5G: nel 2019 venduti più di 6,5 milioni di device

Durante il 2019 Samsung ha già venduto 6,7 milioni di smartphone che supportano il 5G, in vista del lancio commerciale delle reti di quinta generazione, previsto per la prima metà del 2020.

Grazie alla strategia di “giocare d’anticipo” sull’arrivo del nuovo standard la casa sudcoreana conta così già oggi su un market share del 53,9% degli smartphone 5G in circolazione su scala globale.

I modelli attualmente sul mercato di Samsung in grado di funzionare con le nuove reti sono cinque, e comprendono il Galaxy S10 5G, il Note10 5G e per ultimi in ordine di tempo il Galaxy A90 5G e il Galalxy Fold 5G, il modello pieghevole tanto atteso.

A questi si aggiungerà presto, entro il primo trimestre del 2020, il tablet Galaxy Tab S6 5G, che farà la sua apparizione in Corea per poi essere gradualmente distribuito anche nel resto del mondo. Si tratta di un modello di tablet che nasce principalmente per essere utilizzato in ambito business, ultraveloce e in grado di supportare videoconferenze in alta qualità video, anche se potrà essere utilizzato anche dagli amanti dei videogames o per lo streaming in alta definizione di contenuti video.

