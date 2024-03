Smart city, Inwit potenzia le reti di Milano: servizi innovativi per telco e aziende

Trasformare il polo fieristico di Milano in una vera e propria smart city. Un “laboratorio” in cui aziende e operatori di Tlc avranno a disposizione tecnologie e servizi di connettività all’avanguardia che fungeranno anche da pilastro portante in vista dei Giochi Olimpici. Questo l’obiettivo alla base della partnership, della durata di 15 anni, siglata da Inwit con Fiera Milano. La tower company guidata da Diego Galli si è aggiudicata la gestione in esclusiva e lo sviluppo tecnologico di tutte le infrastrutture passive a supporto delle telecomunicazioni mobili del quartiere fieristico a Rho e dell’Allianz MiCo a Milano per una superficie totale di oltre 551mila metri quadrati.

Abilitare la domanda crescente di infrastrutture digitali

“La partnership strategica con Fiera Milano conferma l’impegno di Inwit a supportare, con know how e investimenti, la realizzazione e la gestione di infrastrutture digitali, condivise e aperte a tutti gli operatori, al fine di abilitare in modo efficiente la connettività 5G sia outdoor che indoor” evidenzia il direttore generale Galli. L’accordo è inoltre pienamente in linea con il business plan della tower company che prevede investimenti che puntano ad abilitare la crescente domanda di infrastrutture digitali anche nei cosiddetti large campus, a supporto degli operatori di comunicazioni elettroniche, con ottimizzazione di risorse finanziarie, efficienza operativa e semplificazione gestionale.

Da parte sua Francesco Conci, amministratore delegato e direttore Generale di Fiera Milano sottolinea che “attraverso questo accordo, Fiera Milano e Inwit guardano al futuro e alle trasformazioni tecnologiche in atto con l’obiettivo di garantire e offrire servizi di qualità e all’avanguardia al visitatore, all’espositore e all’organizzatore: un approccio in grado di assicurare una sempre migliore customer experience”.

I dettagli del progetto Inwit



In dettaglio Inwit abiliterà la connettività sia indoor sia outdoor a servizio di tutti gli operatori di telecomunicazioni mobili attraverso la gestione integrata delle strutture esistenti: torri, distributed antenna system (Das), small cells e fibra ottica. E l’accordo prevede ulteriori investimenti in coperture dedicate indoor Das per l’upgrade al 5G. Espositori e visitatori potranno dunque beneficiare di livelli ottimali di copertura mobile e servizi sempre più innovativi per logistica, domotica, sicurezza e monitoraggio ambientale.

