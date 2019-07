Smartphone 5G, Huawei svela il Mate 20 X

Mate 20 X 5G: è questo il primo smartphone della quinta generazione mobile di Huawei. Alimentato dal processore Kirin 980 e da Balong 5000, il primo chipset multi-mode 5G al mondo da 7nm, lo smartphone monta un display da 7,2 pollici e sfrutta un’ampia gamma di tecnologie brevettate per supportare le modalità di rete 5G standalone (SA) e non-standalone (NSA). Ed è già disponibile in preordine su Amazon.it, negli online store di MediaWorld, Unieuro e presso il Huawei Experience Store di Milano.

“I benefici del 5G sono innumerevoli e hanno l’obiettivo di migliorare la vita quotidiana degli utenti. Huawei è da sempre in prima linea per offrire soluzioni tecnologiche avanzate, ai consumatori così come ai partner commerciali. Lo dimostrano gli oltre 2 miliardi di dollari investiti in Ricerca & Sviluppo per il 5G dal 2009 ad oggi – spiega Pier Giorgio Furcas, Deputy General Manager Consumer Business Group Huawei Italia -.Il lancio di Huawei Mate 20 x 5G in Italia rappresenta un’ulteriore prova del primato di Huawei, che si conferma l’unica azienda capace di offrire una soluzione 5G end-to-end su larga scala. Huawei è impegnata da diverso tempo a sviluppare un ecosistema 5G, dalle reti ai device. Con Huawei Mate 20 X, diamo il benvenuto alla tecnologia 5G nei nostri dispositivi promettendo agli utenti un’esperienza immersiva, iperconnessa e proiettata nel futuro.”

Matrix Camera con 3 obiettivi Leica

Il Mate 20 X 5G è dotato di una Matrix Camera, composta da tre obiettivi Leica montati con fotocamera grandangolare da 40MP, fotocamera ultra grandangolare da 20MP e un teleobiettivo da 8MP.

Una batteria che dura tutto il giorno

Il Mate 20 X 5G supporta SuperCharge da 40W, una soluzione di ricarica rapida certificata TÜV Rheinland, organizzazione internazionale autorevole e indipendente che fornisce servizi di valutazione e certificazione sulla sicurezza dei prodotti. Per aumentare ulteriormente la durata della batteria, il Mate 20 X 5G è dotato di un ottimizzatore supportato dall’Intelligenza Artificiale, che gestisce e regola in modo smart il consumo energetico in background.

Disponibilità in Italia

Il Mate 20 X 5G, nella colorazione Emerald Green, è disponibile in preordine su Amazon.it, negli online store di MediaWorld, Unieuro e presso il Huawei Experience Store al prezzo consigliato di 1.099 euro. Insieme al prodotto sarà possibile avere anche le Huawei FreeLace, le nuove cuffie wireless che offrono all’utente una connettività intelligente, un audio potente e una batteria a lunga durata.

@RIPRODUZIONE RISERVATA