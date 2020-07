Telco per l’Italia, vi aspettiamo alle 17!

5G the new normal: quali casi, quali soluzioni

2 luglio dalle 17 alle 18.30

Grazie alla quinta generazione mobile molti settori dell’economia e della società potranno trovare nuovi spazi in termini di servizi e applicazioni. L’Italia è stata pioniera nelle sperimentazioni e fra i primi Paesi al mondo ad accendere le reti. Industria, trasporti e sanità i settori che più possono beneficiare dell’altissima velocità mobile. Use case e best practice non mancano: ecco le iniziative e le soluzioni in campo

17.00 Apertura dei lavori – Mila Fiordalisi, Direttore CorCom

17.05 Intervento di Maurizio Dècina, Professore emerito Politecnico di Milano

17.15 Intervento di Alessandro Gropelli, Deputy Director – General Director of Strategy & Communications Etno

17.25 Tavola Rotonda – 5G the new normal: quali casi, quali soluzioni

Partecipano:

Luigi De Vecchis, Presidente Huawei Italia

Giuseppina Di Foggia, Country Senior Officer Italia e Malta Nokia

Lucio Fedele, Chief Operating Officier Vice President sales Zte Italia – Western Europe Region

Riccardo Mascolo, Head of Strategy, Business Development and 5G for Industry, Ericsson Italy and South East Mediterranean

18.15 Chiusura dei lavori – Mila Fiordalisi

