Vodafone Italia batte tutti, acceso il 5G in 5 città. Bisio: “Tra i primi in Europa”

Vodafone accende da oggi la rete 5G in cinque città: Milano – dove era partita la sperimentazione – Torino, Bologna, Roma e Napoli. L’annuncio è dell’amministratore delegato di Vodafone Italia, Aldo Bisio, in conferenza stampa a Milano “Da oggi è finita la fase sperimentale ed è iniziata la fase commerciale: chiunque può usufruire della nostra rete 5G con le infrastrutture adeguate – ha spiegato Bisio – Abbiamo un piano ambizioso che prevede di portare la rete 5G in 100 città italiane in due anni. Da qui a fine anno si aumenteranno le coperture delle prime 5 città e nel 2020 prevediamo di coprire 40-50 città. Siamo tra i primi operatori in Europa e lanciare il 5G commerciale”.

Rispetto alle caratteristiche tecniche, ha puntualizzato il manager, la velocità del 5G “a regime sarà moltiplicata per dieci rispetto al 4G”.

Per l’Ad il 5G rappresenta un’importante occasione per l’Italia, dato che “consentirà alle imprese di ridisegnare il business, puntando sullo sviluppo dei nuovi prodotti e crescendo sui mercati internazionali”. Ma serve anche ai consumatori che potranno sfruttare le potenzialità di tenologie come AR e VR, abilitate appunto dalla nuova rete mobile.

“In Italia abbiamo 20 milioni di giocatori di gaming – ha puntualizzato – Una massa critica da cui partire per sviluppare nuovi servizi basati sul gaming ma che innovano settori chiave come l’education e facilitano la costruzione di nuove filiere produttive”.

Ma il 5G farà da volano anche alle smart city consentendo la diffusione di servizi per la mobilità e la sicurezza oppure l’efficientamento delle infrastrutture delle utilities.

Per quanto riguarda l’accordo sulle torri con Tim, Bisio ha detto che sulla negoziazione “andiamo avanti a marce forzate”.

“I due team lavorano molto bene assieme e per quello che ne so siamo al passo – ha chiarito – Avevamo detto che prima dell’estate avevamo l’intenzione di firmare un accordo vincolante con Telecom Italia e sono fiducioso di andare in vacanza con un accordo firmato”.

Per quanto riguarda l’ipotesi di integrazione tra la rete Tim e Open Fiber, Bisio ha chiarito: “Siamo a favore di un’operazione del genere a condizione che la rete sia terza rispetto ai contendenti. Siamo per la terzietà della rete, ma deve essere garantita e assicurata anche nei meccanismi di governance che si andranno a definire”. “Se – ha avvertito Bisio – ci fossero ipotesi che sottraggono concorrenza al mercato, credo che debbano assumersene la responsabilità davanti al Paese”.

