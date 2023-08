Voice over 5G: entro 5 anni +500% di minuti via Ip

I minuti totali di utilizzo del Vo5G (Voice-over-5G) raggiungeranno i 4,7 trilioni nel 2028, pari al 42% dei minuti totali, con un aumento di oltre il 500% rispetto al 2023. Questa la stima messa nero su bianco nel nuovo studio di Juniper Research, “Mobile Voice Strategies: Market Forecasts, Competitor Leaderboard & Future Monetisation 2023-2028”.

Che cos’è il Voice over 5G

Il Voice-over-5G utilizza il nucleo della rete 5G per fornire servizi vocali avanzati, tra cui una definizione vocale ultraelevata e la possibilità di integrare soluzioni IP-based over voice. Secondo il rapporto, gli operatori devono sviluppare soluzioni per le imprese che facciano in modo di monetizzare l’aumento della domanda di servizi vocali 5G da parte delle aziende. Per fare ciò devono sfruttare le architetture di rete con lo scopo di lanciare rapidamente nuovi servizi come la voce programmabile, il call masking e le flash call.

Come contrastare il calo degli abbonamenti voce



Secondo lo studio, gli operatori subiranno un forte calo dei ricavi vocali derivanti dagli abbonamenti mobili dei consumatori, con una conseguente diminuzione del valore del mercato da 230 miliardi di dollari nel 2023 a 182 miliardi di dollari nel 2028. Per questo dovranno compensare con nuove entrate, tra cui lo sviluppo di nuovi servizi vocali incentrati sulle aziende.

Open Gateway della Gsma per implementare i nuovi servizi vocali

Juniper identifica nel lancio di Open Gateway della Gsma la piattaforma ideale per implementare velocemente questi nuovi servizi vocali. Tale iniziativa consentirà l’accesso federato alle Api sulle reti degli operatori, riducendo i tempi di implementazione dei nuovi servizi vocali sulle reti degli operatori a livello globale.

La fondamentale importanza dei firewall vocali

Per massimizzare i ricavi futuri, Juniper raccomanda agli operatori di implementare firewall vocali in grado di distinguere il traffico vocale P2P da quello aziendale. Ciò consentirà di far pagare alle imprese per il servizio vocale voce, in modo simile all’ecosistema di messaggistica aziendale oggi esistente. Inoltre, le reti 5G faranno in modo che gli operatori possano competere meglio con i servizi vocali over-the-top (Ott), in quanto il 5G consente di implementare rapidamente nuove tecnologie, come i firewall vocali, che possono bloccare il traffico vocale fraudolento in tempo reale.

