Zte, il fatturato balza del 37,2%. Investimenti a +15,3% da inizio anno

Aumento del 15,4% dei ricavi operativi nei primi tre trimestri 2020, per 74,13 miliardi di yuan (11,11 miliardi di dollari). E nel solo terzo trimestre il fatturato operativo pari a 26,93 miliardi di yuan, ha registrato un aumento del 37,2% su base annua. Un netto balzo in avanti rispetto al +5,8% messo a segno nella prima metà dell’anno.

Zte chiude dunque i primi nove mesi 2020 all’insegna della crescita, trainata dalle commesse 5G: 55 gli accordi commerciali mesi a segno con oltre 90 operatori in tutto il mondo al 30 settembre 2020. Il flusso di cassa operativo è migliorato del 33,2% rispetto all’anno precedente a 3,87 miliardi di yuan. “Per le reti, Zte ha consolidato le sue fondamenta orientate al cliente in tre dimensioni, in particolare, rafforzando la percezione degli utenti, riducendo i costi di costruzione e gestione della rete e migliorando l’efficienza dello spettro – si legge in una nota dell’azienda -. Per le industrie, Zte ha potenziato i suoi servizi orientati al business in virtù del motore di calcolo della potenza di calcolo del sito e dell’affettatura di hardisolation Prb wireless”.

L’azienda da inizio anno ha spinto gli investimenti nelle attività di ricerca e sviluppo: +15,3% in un anno pari al 14,6% dei ricavi operativi. E per attrarre e mantenere i propri talenti ha lanciato il quarto piano di stock option destinato a 6.100 dipendenti.

