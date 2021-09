Zte, utili da record e per il fatturato crescita double digit - CorCom

Fatturato operativo di 53,07 miliardi di Rmb, il 12,4% in più anno su anno. Utile netto (attribuibile ai titolari di azioni ordinarie) a 4,08 miliardi, con un aumento del 119,6%, e l’utile netto (dopo le voci straordinarie attribuibile ai titolari di azioni ordinarie) a 2,11 miliardi, pari a un aumento anno su anno del 134,2% (l’utile base per azione è di 0,88 Rmb). Chiude all’insegna della forte crescita il primo semestre 2021 di Zte. Nel mercato interno, quello cinese, l’azienda, sfruttando le opportunità di sviluppo del 5G e delle nuove infrastrutture, ha ottenuto importanti risultati a livello di marketshare e contribuendo alla trasformazione digitale delle industrie.

Le entrate operative relative al mercato domestico sono pari a 35,95 miliardi di Rmb, con un aumento anno su anno del 13,2%, pari al 67,7% di quelle totali. Quelle operative nel mercato internazionale sono aumentate del 10,8% a 17,12 miliardi, il 32,3% di quelle totali.

Nella prima metà del 2021, le entrate operative da carrier’s network ammontano a 35,05 miliardi grazie alla crescita della quota di mercato dei prodotti di alto valore. Le entrate del business aziendale sono aumentate del 17,7% raggiungendo i 5,67 miliardi, con i servizi di prodotti server e storage raddoppiati anno su anno nel mercato interno. Nei servizi al consumatore, Zte ha registrato entrate per 12,35 miliardi, con un aumento anno su anno del 66,6%: le entrate da servizi di terminali residenziali e dispositivi mobili in aumento rispettivamente di oltre il 90% e il 40%.

Nel primo semestre, la svalutazione del credit loss e dell’asset loss è sceso a 80 milioni. Il flusso di cassa netto della società dalle attività operative per H1 2021 è balzato a 7,03 miliardi, raggiungendo un livello record con un aumento anno su anno del 244,4%.

Le spese in R&S sono state pari a 8,86 miliardi, pari al 16,7% delle entrate operative.

“Zte si è sempre concentrata sulla “creazione di valore per i clienti” e sul continuo miglioramento della sua competitività di base. In quanto motore dell’economia digitale, è impegnata in reti commerciali, infrastrutture di computing power e prodotti terminali con esperienze ultime, prestazioni definitive e consumo energetico efficiente”, si legge in una nota. “Zte ha colto le opportunità di innovazione e sviluppo delle applicazioni 5G. L’azienda migliorerà ulteriormente la sua trasformazione digitale interna, e creerà una “Ultimate Cloud Company” all-cloud, intelligente e leggera nei campi di R&S, funzionamento, ufficio e produzione. Ad oggi, Zte ha già maturato prodotti e soluzioni per l’infrastruttura di rete, componenti cloud, e l’applicazione di livello enterprise iCenter basata sulla propria trasformazione digitale”.

