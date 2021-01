Agcom a caccia di un nuovo immobile per la sede di Roma - CorCom

Agcom cerca una nuova sede a Roma. O, meglio, è questa l’ipotesi che si profila in vista della scadenza – il prossimo settembre – del contratto di affitto relativo all’immobile in via Isonzo.

Il 4 gennaio è stato pubblicato l’avviso in cui l’Authority presieduta da Giacomo Lasorella rende note le proprie necessità: “L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, in considerazione della possibile necessità di rimodulare la logistica della propria sede di Roma, intende valutare eventuali manifestazioni di interesse concernenti la locazione di un immobile da destinare ad uso ufficio, con superficie esclusiva di circa mq. 5.000 netti, nelle vicinanze della Stazione di Roma Termini o in collegamento diretto con quest’ultima, preferibilmente nei pressi di Corso Italia, possibilmente con locali tecnici da adibire a centro elaborazione data, spazio archivio, deposito e garage”, si legge nell’avviso in cui si puntualizza che verranno presi in considerazione anche edifici in fase di ristrutturazione con consegna dell’immobile prevista entro il 30 settembre 2021.

È possibile presentare offerta per uno o più immobili nonché proporre più edifici che cumulino la superfice richiesta, “purché contigui e preferibilmente comunicanti”, specifica Agcom.

I soggetti interessati a manifestare il proprio interesse – entro e non oltre il 15 febbraio 2021 – dovranno trasmettere la documentazione utile ad individuare e descrivere l’immobile proposto, comprensiva del canone di locazione richiesto e degli eventuali oneri accessori, nonché di tutti i riferimenti idonei ad identificare il proponente e a consentire eventuali comunicazioni.

