Agcom e Garante Privacy, ecco le nuove Authority

Il dado è tratto: dopo una serie di rinvii, ultimo quello dovuto all’emergenza Coronavirus, il Parlamento ha votato i nuovi componenti di Agcom e Garante Privacy, entrambi scaduti da un anno.

Il Senato ha eletto per l’Agcom la dirigente del Mise Laura Aria e la sociologa Elisa Giomi. Per il Garante Privacy sono stati eletti il giornalista Agostino Ghiglia e il giurista Pasquale Stanzione.

In dettaglio, l’aula del Senato ha eletto Agostino Ghiglia (con 123 voti) e Pasquale Stanzione (con 121 preferenze) quali componenti del Collegio del Garante per la protezione dei dati personali e Laura Auria (con 123 voti) e Elisa Giomi (con 110 preferenze) quali componenti dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.

L’Aula della Camera ha eletto Antonello Giacomelli ed Enrico Mandelli componenti dell’Autorita’ Garante per le Comunicazioni, e Guido Scorza e Ginevra Cerrina Feroni componenti del Garante della Privacy.

In dettaglio, l’aula della Camera ha eletto Antonello Giacomelli con 211 voti e Enrico Mandelli con 202 voti. Per Guido Scorza 237 voti e per Ginevra Cerrina Ferroni 209.

Alla presidenza del Garante Privacy va il candidato eletto più “anziano” fra i quattro componenti e quindi Pasquale Stanzione, classe 1945.



Il presidente dell’Agccom viene invece nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del presidente del Consiglio, d’intesa con il ministro dello Sviluppo economico, sentite le Commissioni riunite di Camera e Senato (che devono essere convocate appositamente).

LA NUOVA SQUADRA AGCOM

Laura Aria

Dirigente del Ministero dello Sviluppo economico, dal 2004 al 2018 15 Luglio 2018 – novembre 2004 ha avuto numerosi incarichi in seno all’Agcom.

Qui il curriculum

Antonello Giacomelli

Ex Sottosegretario alle Comunicazioni del Governo Renzi – carica che ricoprirà anche nel successivo Governo Gentiloni – è stato vice sindaco del Comune di Prato dal 1999 al 2004.

Qui il curriculum

Elisa Giomi

Dal 2014 è Professoressa Associata in Sociologia dei processi culturali e comunicativi presso l’Università di Roma Tre

Qui il curriculum

Enrico Mandelli

Consigliere di Sette Gold lavora da sempre nel settore televisivo

LA NUOVA SQUADRA DEL GARANTE PRIVACY

Ginevra Cerrina Feroni

Professore Ordinario di Diritto Costituzionale Italiano e Comparato nel Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università di Firenze

Qui il curriculum

Agostino Ghiglia

Amministratore Delegato di Nextrain è stato anche assessore all’Innovazione della Regione Piemonte

Qui il curriculum

Guido Scorza

Avvocato cassazionista, è socio fondatore dello Studio Legale E-lex, è attualmente consigliere giuridico del ministro dell’Innovazione

Qui il curriculum

Pasquale Stanzione

Docente di Diritto Privato all’Università di Salerno è stato Consigliere della Banca d’Italia. Classe 1945, in qualità di membro più anziano eletto dal Parlamento diventa per regolamento il nuovo Presidente del Garante Privacy

Qui il curriculum

