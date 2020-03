Agcom e Privacy, vertici prorogati a data da destinarsi

L’emergenza Coronavirus fa slittare ancora il voto per il rinnovo dei vertici di Privacy e Agcom con conseguente proroga dei collegi attualmente in carica. Secondo quanto risulta a CorCom, lo prevede la bozza di decreto a cui sta lavorando il governo nella parte relativa a “Misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e del Garante per la protezione dei dati personali”.

L’articolo 7 comma 1 proroga “dal 31 marzo 2020 fino ai 60 giorni successivi alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid- 19 il termine entro il quale il Presidente e i componenti del Consiglio dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, attualmente in carica, sono legittimati ad esercitare le proprie funzioni, limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione e a quelli indifferibili e urgenti”. Identica proroga viene disposta dal comma 2 per l’esercizio delle funzioni del Presidente e dei componenti del Collegio del Garante per la protezione dei dati personali. La proroga non prevede ulteriori spese.

“L’intervento normativo in esame si rende necessario in considerazione dell’evolversi dell’epidemia da Covid-19, dichiarata dall’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale – si legge nella relazione illustrativa del decreto – e intende evitare che le procedure previste per il rinnovo dei predetti organi debbano svolgersi in un periodo caratterizzato da una possibile limitazione dell’attività delle Camere, chiamate a partecipare, in diversa misura, al rinnovo degli stessi organi”.

I vertici di Agcom e Privacy sono scaduti a giugno e luglio dello scorso anno e sono stati già prorogati due mentre le nomine sono state rinviate più volte.

