Massimiliano Capitanio è il nuovo Commissario Agcom. L’Aula della Camera ha eletto il deputato leghista come componente dell’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, al posto dello scomparso Enrico Mandelli, eletto dal Parlamento nell’estate del 2020 anch’egli in quota Lega. Capitanio ha ricevuto 221 voti, 10 sono risultati i dispersi e 170 le schede bianche, senza astenuti.

Capogruppo del partito in commissione di Vigilanza Rai nonché componente della Commissione Poste e Telecomunicazioni di Montecitorio, Capitanio rimetterà gli incarichi dopo la firma del decreto di nomina del Presidente della Repubblica.

Giornalista, Capitanio è stato vicedirettore della struttura stampa del consiglio regionale della Lombardia prima di approdare in Parlamento ed è stato anche capo segreteria e responsabile stampa dell’assessorato Politiche Sociali della Provincia di Milano, consulente giornalistico per il programma ‘L’Ultima parola’ di Rai2, responsabile politica e cronaca nera del Giornale di Monza e del Giornale di Vimercate. Capitanio è stato anche primo firmatario e promotore della legge 92/2019 che he reintrodotto l’educazione civica come materia obbligatoria nelle scuole italiane e, fra le altre, primo firmatario della proposta di legge 2188 volta a prevenire e reprimere la diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d’autore mediante le reti di comunicazione elettronica, attualmente in discussione alla Camera dei deputati nelle commissioni IX e VII.

