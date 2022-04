American Tower Corporation, uno dei principali proprietari, operatori e sviluppatori indipendenti di immobili e infrastrutture per le telecomunicazioni, continua a crescere in Europa. Il 1 aprile Pieter Nel è stato nominato ceo per l’Europa , uno dei mercati chiave per la multinazionale. Pieter Nel ha più di 25 anni di esperienza nel settore delle telecomunicazioni e ha trascorso più di un decennio presso American Tower, dove è stato responsabile della creazione e della crescita di nove nuovi mercati in Emea come Chief operating officer per la regione e ha assunto il ruolo di ceo per l’Africa nel 2018. Nel suo nuovo ruolo, Nel continuerà a supportare la strategia di crescita di American Tower in Europa. “Sono davvero entusiasta di questa nuova sfida. Sono impegnato in questa missione e convinto che, insieme a tutto il team, saremo in grado di sviluppare ulteriormente il grande potenziale che il mercato europeo presenta”, afferma Nel.

Julian Plumstead, che ha ricoperto la carica di ceo per l’Europa negli ultimi tre anni e mezzo, assumerà il nuovo ruolo di Senior vice president di M&A e Business development per Europa, Africa e America Latina. Con oltre 25 anni di esperienza nel campo delle fusioni e acquisizioni e la sua profonda conoscenza del mercato delle telecomunicazioni, Julian aiuterà American Tower a identificare opportunità di crescita attraverso acquisizioni in Europa, Africa e America Latina .

In Europa da 2.000 a 30.000 siti dal 2012

Da quando American Tower Corporation è entrata in Europa nel 2012, il suo portafoglio di torri è cresciuto in modo significativo da 2.000 a oltre 30.000 siti. L’anno scorso, la società ha acquisito il portafoglio di Telxius Towers, che ha aumentato la sua presenza in Germania , ha consentito l’ingresso in Spagna e rafforzato la posizione di mercato esistente in America Latina. Ora l’impronta europea dell’Atc raggiunge quattro mercati – Francia , Germania , Polonia e Spagna – per espandere i suoi servizi e soluzioni per aiutare gli operatori di rete wireless a continuare a sviluppare le loro reti 5G in tutta la regione.

“La nostra presenza ampliata ci consente di trarre vantaggio dai nostri migliori talenti, competenze, esperienza e risorse a livello globale, in modo da essere in grado di gestire le relazioni con clienti che abbracciano paesi e ampliano la nostra attività con ancora più dedizione, concentrazione e sostenibilità”, conclude Olivier Puech, vicepresidente esecutivo e presidente, Europa, Africa e America Latina di American Tower.

