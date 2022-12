Gli ultimi due anni sono stati tutt’altro che prevedibili. Interruzioni della catena di approvvigionamento, impennate dei prezzi dell’energia e pressioni dovute all’inflazione. In prospettiva, il 2023 sarà probabilmente un altro anno di venti contrari e di cambiamenti. Anche se non c’è modo di prevedere come si svolgerà esattamente l’anno, per le telecomunicazioni ci aspettiamo che si affermino alcune tendenze.

Maggiore enfasi sui dati

Le decisioni basate sui dati possono aiutare le telecomunicazioni a ridurre i costi operativi, a ripensare l’esperienza dei clienti e a promuovere nuove innovazioni. Operatori come T-Mobile, Globe Telecom nelle Filippine e Telia con sede nei Paesi nordici stanno sfruttando i dati e l’intelligenza artificiale (AI) per migliorare l’esperienza dei clienti e automatizzare le campagne. Ma c’è ancora molto potenziale non sfruttato per il settore e, con l’abbandono dei cookie di terze parti, le fonti di dati di prima istanza diventeranno ancora più preziose, a patto che siano gestite nel rispetto degli interessi dei consumatori.

Le società di telecomunicazioni dispongono di moltissimi dati, ma molti di essi sono multi-dominio e frammentati. Ad esempio, i dati operativi sono archiviati in diverse tecnologie legacy, come il 3G o il 4G, e piattaforme, compresi i sistemi di supporto operativo (Oss) e i sistemi di supporto aziendale (Bss). Inoltre, molti Isv della catena del valore delle telecomunicazioni conservano i propri dati all’interno di strutture chiuse. Ciò rende difficile consolidare, governare e condividere i dati all’interno dell’organizzazione.

Architetture data mesh per liberare i dati

Le architetture di dati tradizionali e monolitiche non risolvono questo problema. Le società di telecomunicazioni devono invece adottare un’architettura data mesh per liberare i propri dati. La rete di dati consente di trattare ogni set di dati orientato al dominio come un prodotto e di farlo gestire ai team che lo conoscono a fondo. I dati vengono poi condivisi in un catalogo dati centralizzato, dove possono essere scoperti dalle linee di business per essere utilizzati e ottenere risultati di business trasformativi.

Una rete di dati assicura anche che le aree di business dispongano degli strumenti giusti per il lavoro. Ad esempio, consente a chi non è un data scientist di costruire, addestrare e distribuire modelli di machine learning, aumentandone l’adozione in tutta l’organizzazione, che può avere un impatto esponenziale sull’innovazione e arricchire l’esperienza del cliente.

Sostenibilità: costi energetici in cima all’agenda

Le telecomunicazioni hanno un ruolo importante nell’aiutare altri settori a diventare più rispettosi dell’ambiente e a ridurre le proprie emissioni. Secondo un rapporto dell’Associazione europea degli operatori di reti di telecomunicazione, nel 2020 l’industria globale delle telecomunicazioni produrrà il 2,6% delle emissioni totali di anidride carbonica (CO2) a livello mondiale. In confronto, l’industria dell’aviazione civile mondiale rappresenta circa il 2%.

Con l’aumento dei costi energetici, l’attenzione per la riduzione dell’uso di energia e la sostenibilità diventerà prioritario. Le operazioni basate sui dati possono aiutare le telecomunicazioni a ridurre il consumo energetico.

Secondo Gsma Intelligence, nel 2021 il consumo di energia rappresentava il 15-40% delle spese operative delle telecomunicazioni e si prevede che questa cifra aumenti nei prossimi anni. Rapporti separati di McKinsey ed Ericsson stimano che la maggior parte del consumo energetico provenga dalle reti di accesso radio (Ran), circa il 60-75% del consumo energetico di un operatore di rete mobile.

I flussi di traffico dati sono intermittenti, il che significa che diverse parti della Ran possono essere messe brevemente in modalità sleep, anche durante i periodi di picco del traffico, per ridurre il consumo energetico. Ad esempio, un rapporto McKinsey del 2020 fa riferimento a un operatore di telefonia mobile australiano che è riuscito a ridurre i consumi di oltre il 7% semplicemente spegnendo il simbolo dell’amplificatore di potenza in un sito, senza alcun degrado del servizio. Utilizzando i dati e le applicazioni di intelligenza artificiale e machine learning, le telecomunicazioni possono utilizzare servizi intelligenti per monitorare e automatizzare questo processo.

Con il cloud si abbattono i consumi energetici

Il passaggio al cloud offre ulteriori risparmi energetici. La migrazione dei carichi di lavoro on-premises su Aws può ridurre l’impronta di carbonio dei carichi di lavoro di quasi l’80%, secondo diversi studi condotti dalla società di analisi internazionale 451 Research, parte di S&P Global Intelligence. Questa percentuale sale al 96% una volta che Aws sarà alimentato con il 100% di energia rinnovabile, obiettivo che Amazon intende raggiungere entro il 2025. L’infrastruttura di Aws è 3,6 volte più efficiente dal punto di vista energetico rispetto alla media dei data center aziendali statunitensi e fino a 5 volte più efficiente rispetto alla media dei data center aziendali europei.

Stiamo già assistendo all’adozione del cloud da parte di altre società di telecomunicazioni, come la svedese Vilma (un operatore di rete mobile virtuale gestito da Telenor), Spark New Zealand e Dish, con sede negli Stati Uniti. Inoltre, l’innovazione dei processori nel core 5G riduce il consumo energetico. Ad esempio, in Giappone, Ntt Docomo e Nec hanno ridotto il consumo energetico in media del 72% rispetto ai processori x86 tradizionali.

Mi aspetto che l’attenzione all’energia diventi la priorità assoluta per i ceo delle telco nel 2023.

Più partnership faranno crescere l’ecosistema 5G



Negli ultimi anni, si è fatta avanti la promessa di un aumento dei ricavi dal 5G, ma non abbiamo ancora visto il guadagno. Il 2023 segnerà l’inizio di un punto di svolta.

Tutti i principali operatori statunitensi, tra cui T-Mobile, AT&T e Verizon, hanno implementato il 5G a livello nazionale, raggiungendo almeno 200 milioni di persone. In Europa, 34 dei 50 Paesi europei hanno implementato il 5G e 14 nell’area Asia-Pacifico, secondo i rapporti separati di Gsma.

Anche i dispositivi si stanno adeguando: i migliori smartphone degli ultimi anni, come iPhone 14, iPhone 13, Pixel 6 e Samsung Galaxy S22, sono tutti dotati di supporto 5G.

Con la crescita delle reti e dell’hardware, l’ultima barriera per realizzare il potenziale del 5G è l’ecosistema. L’ecosistema si riferisce a un maggior numero di partnership intersettoriali e interfunzionali necessarie per creare nuovi servizi 5G, e altrettanto importante è ridurre le barriere per costruire e gestire le reti 5G pubbliche e private.

Le reti wireless private forniscono connettività a banda larga, simile a una rete wireless pubblica, ma sono di proprietà e sono controllate dall’organizzazione che le ha costruite o acquistate. Offrono un maggiore controllo sulla capacità, l’affidabilità e la sicurezza della rete e una velocità superiore rispetto al WiFi. Idc stima che il Tam per il wireless privato Lte/5G raggiungerà 8,3 miliardi di dollari entro il 2026. Tuttavia, all’inizio di quest’anno, gli analisti di Dell’Oro Group hanno modificato le loro previsioni per il 5G privato per riflettere un’accelerazione più lenta.

In parte ciò è dovuto ai costi elevati e alla complessità della capacità di pianificare, costruire, implementare e gestire una rete privata. Tuttavia, stiamo assistendo a un aumento delle partnership in questo settore per ridurre i tempi di commercializzazione e semplificare il processo. La grande differenza che ci aspettiamo è che queste partnership si estendano anche alle telco, come hanno fatto Verizon e Vodafone per accelerare l’edge computing.

L’adozione del cloud si sta diffondendo anche nel settore dei servizi via cavo e a banda larga. Anche gli Isv e i Neps che costruiscono funzioni di rete, come Benu, stanno iniziando a trasferire un maggior numero di applicazioni nel cloud per ottenere flessibilità e ridurre il costo totale di proprietà.

La trasformazione delle telco

Un’altra tendenza del prossimo anno sarà l’accelerazione dell’evoluzione delle telco in “tech-cos”. Ossia bisognerà amdare oltre la vendita della connettività tradizionale per fornire ai clienti prodotti e servizi basati su piattaforma come parte di un ecosistema. Le società di telecomunicazioni sono alla ricerca di una crescita dei ricavi, di un’innovazione più rapida e di capacità interne per sviluppare e introdurre nuovi servizi e offerte per i propri clienti.

È più facile a dirsi che a farsi: le telecomunicazioni operano tipicamente con applicazioni legacy, forza lavoro tradizionale e processi di sviluppo di lunga data. Tuttavia, stiamo assistendo a telecomunicazioni che hanno una visione chiara e il desiderio di innovare e migliorare l’esperienza del cliente.

Alcuni dei migliori esempi sono la sudcoreana SK Telecom, che sta lavorando attivamente per trasformarsi in un’azienda di AI e il proprio servizio metaverso Ifland, ora disponibile in tutto il mondo. Oppure Swisscom, in Svizzera, che sta ampliando il valore offerto ai clienti formando i dipendenti tecnici e commerciali in modo che possano anche offrire consulenza e consigli ai clienti sul loro percorso nel cloud. E la svedese Telia sta investendo nella formazione e nell’aggiornamento del 10% della sua forza lavoro per costruire e gestire applicazioni cloud-native di AI e ML.

Oltre all’aggiunta di nuovi servizi per i clienti, prevediamo anche che un numero maggiore di società di telecomunicazioni sperimenterà la gestione della propria rete come piattaforma. Questo approccio offrirebbe un nuovo modo di monetizzare la costruzione della rete e di creare un nuovo Mvno nel giro di un paio di giorni, che potrebbe operare con profitto anche con soli 10.000 abbonati.

Nel complesso, le telecomunicazioni che abbracciano queste quattro tendenze saranno meglio posizionate per sbloccare una nuova crescita e adattarsi alle nuove innovazioni, come il Metaverse e una maggiore adozione dell’Internet delle cose (IoT). Mi aspetto che il 2023 sia un anno di grandi trasformazioni e spero di poter collaborare strettamente con le società di telecomunicazioni per aiutarle a realizzare questo futuro.

@RIPRODUZIONE RISERVATA