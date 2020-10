Asse Cellnex-Everynet: nasce la prima rete nazionale IoT, opportunità per le telco

L’operatore d’infrastrutture di telecomunicazioni Cellnex Telecom e Everynet, uno dei principali fornitori a livello mondiale di reti IoT, hanno soglato un accordo per lo sviluppo congiunto di nuove reti IoT in Italia, Regno Unito e Irlanda. Queste reti, basate su tecnologia LoRaWAN, verranno introdotte nella vasta rete di infrastrutture di telecomunicazioni in questi tre paesi, basandosi sulla rete di soluzioni sicura e carrier-grade IoT di Everynet.

Di fatto, con questa alleanza, in Italia nasce la prima rete IoT a livello nazionale, con molteplici applicazioni che saranno implementate sulle reti infrastrutturali di Cellnex, tra cui Industria 4.0, smart cities e smart parking, gestione ambientale, smart utility e smart grid.

Applicazioni per un ecosistema smart

In particolare, le applicazioni per Industry 4.0 potranno servire a tracciare e monitorare i prodotti lungo tutta la supply chain, mentre l’IoT per Smart Cities e Smart Parking potranno supportare la digitalizzazione della mobilità e ottimizzare l’utilizzo delle autostrade e degli spazi urbani, oltre a creare una piattaforma per prove di collaudo sperimentali che consentiranno lo sviluppo di nuove applicazioni per l’intero ecosistema.

Da queste soluzioni potranno nascere funzioni come il Social & Facility Management o sistemi di Gestione Ambientale in grado di favorire lo sviluppo di Smart Cities in Italia, Uk e Irlanda migliorando il benessere dei cittadini.

Tutto ciò implicherà l’installazione di sensori e il monitoraggio dei livelli di confort e di consumo, all’interno di spazi chiusi e aperti, nelle varie tipologie di edifici, e la trasmissione di servizi e raccolta dati da reti territoriali più vaste.

Potenzialità per le aziende dei servizi pubblici

Uno dei progetti con maggiore potenziale sarà la Smart Utility, un sistema di raccolta dati e monitoraggio per il consumo di risorse. Le soluzioni dedicate alle utilities sono, infatti, una grande opportunità in termini di maggiore efficienza, risparmio e riduzione degli sprechi sia per le aziende fornitrici sia per gli utenti finali. Le reti Iot Smart permettono alle società di servizi di risparmiare risorse, contenere i costi oltre a migliorarne l’impatto ambientale. Inoltre, i fornitori di energia elettrica potranno sfruttare, attraverso le Smart Grid, le reti IoT per ottimizzare i propri servizi ai clienti finali.

Via libera a nuovi modelli di business

Oscar Pallarols, Direttore commerciale globale di Cellnex, ha sottolineato che “si tratta di un importante passo in avanti nell’abbracciare il rapido sviluppo che stanno avendo le nuove tecnologie in risposta ai radicali cambiamenti in atto nelle società e nelle economie a livello globale. Siamo convinti che un’infrastruttura per la connettività di altissimo livello al servizio di nuovi ecosistemi di comunicazione possa consentire anche la creazione di nuovi modelli di business”.

Soluzioni IoT, opportunità per le telco

“Non vediamo l’ora di implementare queste nuove reti IoT in Europa in quanto consentiranno agli integratori di soluzioni, agli sviluppatori e alle società di telecomunicazioni di lanciare rapidamente sul mercato un ampio portafoglio di soluzioni IoT. Queste reti sono, inoltre, interoperabili con le reti nazionali esistenti in Francia, Paesi Bassi, Germania, Spagna e Svizzera consentendo, in tal modo, un roaming a scala europea”, afferma Lawrence Latham, Ceo di Everynet.

Il valore della partnership

Per la raccolta dei dati, Cellnex fornisce una piattaforma IoT integrata per la gestione, la diagnosi in tempo reale (in remoto) e la capacità immediata di agire in modo predittivo o preventivo, manualmente o automaticamente, con il provider responsabile della gestione di questo servizio risorse. Everynet, dal suo canto, fornisce e gestisce l’infrastruttura della rete LoRaWAN che sarà implementata per la raccolta dati (data collection), garantendo un servizio sicuro, veloce e a basso costo per supportare le azioni in tempo reale e il processo decisionale.

