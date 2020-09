Banda ultralarga, asse Open Fiber-Colt a sostegno delle aziende

La fibra ottica per dare sostegno alle imprese italiane, anche quelle che si internazionalizzano, e alle multinazionali presenti in Italia: così si configura l’accordo siglato da Colt Technology Services e Open Fiber in base al quale Colt potrà far leva sulla presenza di Open Fiber in Italia per aumentare la propria copertura e la capillarità della rete nel paese.

Questa partnership permette infatti a Colt di supportare maggiormente le aziende italiane ed estere desiderose di consolidare la loro presenza in Italia grazie alla rete in fibra ottica di Open Fiber e all’interconnessione con la Colt IQ Network, che già collega oltre 29.000 edifici e 900 data center nel mondo.



Supporto alle strategie di globalizzazione

Questa partnership influenzerà l’ecosistema di connettività italiano, facilitando il collegamento tra sedi e filiali aziendali e supportando le strategie di globalizzazione delle aziende con servizi di connettività on-demand e ad alta velocità, si legge in una nota congiunta.

Negli ultimi mesi, la pandemia Covid-19 ha prodotto numerosi cambiamenti e ha spinto molte aziende ad accelerare il loro percorso di trasformazione digitale. Queste imprese hanno dovuto modificare il modo in cui utilizzavano le reti in tempi rapidissimi, dando importanza a velocità, stabilità e sicurezza. Grazie alla collaborazione tra due dei maggiori network provider in Europa, le imprese in Italia saranno in grado di competere in questa nuova era con fiducia, supportate da una rete sicura, flessibile, scalabile ed altamente affidabile, caratteristiche fondamentali per le aziende che sempre più utilizzano il cloud e archiviano i dati off- premises.

Slancio alla ripresa e alla competitività

“La connettività è oggi più che mai fondamentale per la ripresa e lo sviluppo di ogni economia e, per l’Italia, la partnership tra Colt e Open Fiber sarà un fattore chiave per aumentare la competitività, incrementare la produttività e soddisfare le esigenze attuali e future delle imprese”, ha affermato Mimmo Zappi, Country Manager ed Enterprise Sales Director EU South Region e US di Colt, la multinazionale specialista delle soluzioni di connettività flessibile e a banda ultra larga per le aziende. “Negli ultimi anni abbiamo annunciato la significativa espansione della Colt IQ Network in Europa, Asia e Nord America. Siamo determinati a garantire la soddisfazione delle crescenti esigenze delle imprese italiane e internazionali che serviamo e che stanno guidando la ripresa economica in Italia e nel mondo”.

“L’accordo con Colt testimonia la particolare attenzione che Open Fiber sta dedicando al mondo business, che ha quanto mai bisogno di connettività ultraveloce per accelerare la ripresa”, ha commentato Elisabetta Ripa, Amministratore Delegato di Open Fiber, l’operatore wholesale-only che sta realizzando in Italia un’infrastruttura interamente in fibra ottica Ftth. “Open Fiber vanta a oggi partnership con oltre 100 realtà italiane e multinazionali come Colt, a conferma della validità del modello di business wholesale only che garantisce a tutti gli operatori un accesso neutrale al Gigabit per sviluppare i servizi più avanzati per i loro clienti”.

