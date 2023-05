Banda ultralarga, Etno e Gsma: “Obbligo negoziale per le big tech”

Armonizzare leggi del settore e consentire il consolidamento, dando alle telco la possibilità di operare su scala europea e globale, e al fine di poter creare un vero mercato unico delle tlc. Introdurre un obbligo negoziale per quelle aziende big tech che generano eccessi di traffico sulle reti, i cosiddetti large traffic generators, di modo che le tlc europee possano recuperare risorse economiche adeguate per gestire le reti e investire in infrastrutture digitali innovative. Queste le due proposte messe nero su bianco da Etno e Gsma, le principali associazioni europee delle Tlc, in un paper presentato alla vigilia della conclusione – il 19 maggio – della consultazione pubblica lanciata dalla Commissione Ue nell’ambito del Connectivity Package. (SCARICA QUI IL DOCUMENTO ETNO-GSMA).

La virtualizzazione delle reti trend crescente

Etno e Gsma – che rappresentano oltre 160 operatori fissi e mobili in Europa – nel ricordare che le telco investono ogni anno 56,3 miliardi accendono i riflettori sul principale trend tecnologico da qui ai prossimi anni: la virtualizzazione delle reti, alias la “migrazione” al cloud. “Questo significa che l’Ue ha bisogno di operatori Tlc più forti, in grado di competere nel mondo della “connettività-come-servizio”: se le tlc europee rimangono piccole e frammentate, l’Ue rischia di cedere il suo settore connettività a entità globali come big tech e aziende di software”, si legge in una nota congiunta delle due associazioni.

Etno a Telco per l’Italia il 15 giugno

“La consultazione pubblica rappresenta un momento storico”, sottolinea il Vicedirettore Generale di Etno, Alessandro Gropelli, che interverrà alla prossima edizione di Telco per l’Italia il 15 giugno (QUI AGENDA E ISCRIZIONE): “C’è forte consapevolezza che il settore tlc ha valenza strategica fondamentale. Abbiamo bisogno di aziende tlc forti per fronteggiare la competizione tecnologica a livello globale”.

Il Sottosegretario all’Innovazione Butti a Telco per l’Italia

È iniziato oggi, presso il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio, il secondo ciclo di incontri one-to-one tra il Sottosegretario con delega all’Innovazione tecnologica Alessio Butti, gli operatori delle telecomunicazioni e gli over the top. “Prosegue il confronto con gli operatori telco volto alla definizione di una revisione della strategia per la banda ultralarga, proposta dal Sottosegretario Butti e approvata all’unanimità nell’ultimo Comitato Interministeriale per la transizione digitale”, fa sapere il Dipartimento della trasformazione digitale in una nota.” Oggi il Sottosegretario ha ascoltato i primi rappresentanti delle imprese Ott, al fine di analizzare le esigenze e le problematiche del settore, raccogliere le valutazioni di tutte le parti, e sviluppare una posizione politica condivisa sul tema del “fair share”. Gli incontri proseguiranno nelle prossime due settimane.

