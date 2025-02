Banda larga satellitare su misura di imprese: Colt lancia i servizi anche in Italia

La banda larga satellitare diventa as-a-service con l’offerta per le imprese che Colt technology services porta anche in Italia: il servizio si chiama Managed Leo+ e integra la connettività satellitare Low Earth orbit (Leo) con il 4G/5G cellulare. Managed Leo+, disponibile per i clienti Colt in 65 paesi, amplia la scelta di tecnologie di rete per le aziende con operazioni (come impianti di produzione o punti vendita) situati nelle aree rurali o remote più difficili da raggiungere. Il nuovo servizio completa la connettività in fibra di Colt fornendo alle aziende opzioni di backup alternative per la loro infrastruttura ed è ideale per le organizzazioni che cercano un’implementazione rapida.

Managed Leo+, banda larga satellitare “gestita”

Il lancio di Managed Leo+ fa seguito alla sperimentazione fatta da Colt con un’azienda biofarmaceutica globale che ha operazioni in 30 paesi, alcuni dei quali sono in località rurali precedentemente poco servite dai fornitori di rete. L’azienda aveva bisogno di un’infrastruttura digitale sicura, sostenibile e a prova di applicazioni future per connettere e integrare le sue operazioni, condividere dati tra siti e gestire la catena di approvvigionamento.

Questo cliente aveva anche bisogno di livelli costantemente elevati di prestazioni e affidabilità, indipendentemente dal fatto che si trovassero in aree urbane o rurali. La rete Leo 4G/5G gestita da Colt è riuscita a soddisfare questi e altri requisiti, si legge nella nota dell’azienda dei servizi digitali.

Connettività via satellite contro il digital divide

Managed Leo+ – prosegue la nota di Colt – dimostra l’impegno di Colt nel fornire soluzioni di connettività innovative che soddisfino le esigenze specifiche dei suoi clienti mantenendo la continuità operativa negli ambienti più difficili.

Annette Murphy, direttore commerciale di Colt Technology Services, ha dichiarato: “Le aziende con operazioni in aree remote e difficili da raggiungere sono svantaggiate da un accesso irregolare e di bassa qualità alle loro reti aziendali. Questo rallenta il progresso, ostacola l’innovazione e le esclude dall’economia digitale. Il nostro nuovo servizio Managed Leo+ integra la nostra rete in fibra esistente e fornisce una nuova eccezionale opzione per un accesso alla rete sicuro e ad alte prestazioni – ed è completamente gestito da Colt, quindi le aziende beneficiano della nostra missione di rimuovere la complessità e rendere la vita più facile per loro”.