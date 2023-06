Banda ultralarga: 1 dollaro di guadagno per gli Ott vale 48 centesimi di costi per le Tlc

I costi di gestione dello streaming video nelle reti a banda larga crescono 2-3 volte più velocemente delle entrate, vanificando gli obiettivi di investimento e di accessibilità. È quanto emerge da un nuovo rapporto di Strand Consult sul recupero dei costi della banda larga: “A Study of Business Models for 50 Broadband Providers in 24 US States” fa luce sui problemi di recupero dei costi delle reti a banda larga negli Stati Uniti. Circa 44 dei 50 fornitori di banda larga dello studio hanno dichiarato che lo streaming video rappresenta almeno la metà di tutto il loro traffico di rete, e almeno 23 fornitori hanno dichiarato che lo streaming video rappresenta almeno il 70%.

Gli Ott guadagnano e le telco perdono

Mentre le reti a banda larga devono fornire servizi essenziali che non possono essere ottenuti altrove, il fattore di costo delle reti a banda larga è un altro: lo streaming video. Il primo rapporto di Strand Consult in questa serie “Middle Mile Economics: How streaming video entertainment undermines the business model for broadband” ha documentato che solo 5 fornitori di streaming video – Netflix, YouTube, Amazon Prime, Hulu/Disney+ e Microsoft Xbox – rappresentavano ben il 75% del traffico totale downstream sulle reti prese in esame. Ogni dollaro guadagnato da questi streamer ha creato 0,48 dollari di costi non recuperati nel mid mile delle reti a banda larga. Inoltre, questo crescente traffico video si espande fino a riempire la larghezza di banda di rete disponibile e ostacola la fornitura di servizi digitali essenziali agli altri abbonati alla banda larga.

Per le telco aumento dell’83% dei costi in due annui

Il nuovo rapporto di Strand Consult rileva che tre quarti dei fornitori di banda larga ritengono che lo streaming video abbia un impatto negativo sulla loro capacità di servire i clienti senza ulteriori investimenti. Gli aggiornamenti e gli investimenti nel Middle Mile, inizialmente preventivati ogni 4-5 anni, devono ora essere effettuati ogni 2-3 anni, con un aumento dei costi dell’83% in soli due anni. I ricavi non riescono a tenere il passo con il tasso di crescita del traffico, nemmeno con l’aggiunta di nuovi clienti. Data la necessità di garantire l’accessibilità economica, solo l’11% dei fornitori di banda larga ha dichiarato che i propri clienti sono disposti a pagare di più per la banda larga a causa degli investimenti necessari per facilitare lo streaming video. Secondo rapporti indipendenti, il traffico Internet crescerà del 25% nei prossimi anni, con le aziende Alphabet, Meta, Amazon, Apple, Microsoft, Netflix, Disney+ e TikTok che rappresenteranno la maggior parte del traffico.

Portare a bordo le grandi piattaforme digitali

Garantire l’accesso e l’accessibilità della banda larga sono priorità politiche bipartisan e un gruppo di senatori si concentra sulla riforma del Fondo per il servizio universale. Dal 1996, i fornitori di servizi di telecomunicazione hanno contribuito con miliardi di dollari all’Usf, che ogni anno distribuisce circa 10 miliardi di dollari per lo sviluppo della banda larga nelle aree rurali ad alto costo, per le scuole e le biblioteche, per le strutture sanitarie rurali, per i servizi di teleassistenza e per le sovvenzioni alla banda larga per gli americani a basso reddito. Tuttavia, questo modello insostenibile si basa su un’aliquota di contribuzione crescente per i servizi di telecomunicazione in declino, il cui costo è sostenuto dai consumatori attraverso sovrapprezzi sugli abbonamenti.

Il gruppo studia anche le lezioni apprese dall’Affordable Connectivity Program, probabilmente il programma di adozione della banda larga statunitense di maggior successo fino ad oggi. A più di 18 milioni di abbonati dal 2021 è statio garantito un sussidio di 30 dollari. Tuttavia, l’Acp, reso disponibile con una sovvenzione una tantum, sta per esaurirsi e non dispone di finanziamenti dedicati.

I benefici di Acp non riguardano solo coloro che vengono aiutati ad abbonarsi alla banda larga. Come mostra il nuovo rapporto di Strand Consult, il più grande beneficiario finanziario dell’Acp è l’insieme delle piattaforme pubblicitarie online, che guadagnano più di 60 dollari al mese per utente Acp in entrate pubblicitarie. Il rapporto stima che gli utenti Acp di Alphabet, Meta, Amazon e TikTok generino 15 miliardi di dollari all’anno di nuove entrate pubblicitarie per le piattaforme. Tuttavia, queste aziende non partecipano finanziariamente ai programmi federali o statali di adozione della banda larga. Mentre i fornitori di telecomunicazioni pagano da anni miliardi di dollari per sostenere l’USF, le piattaforme tecnologiche più ricche non contribuiscono affatto.

Alla luce della riforma dell’Usf, il rapporto fornisce un’argomentazione economica, storica, pragmatica ed etica per incorporare alcuni “edge provider” – le più grandi aziende tecnologiche Alphabet, Meta, Amazon, Microsoft, Apple, Netflix e TikTok – negli sforzi di recupero dei costi dell’Usf e della banda larga. Descrive le dinamiche dal punto di vista della regolamentazione e del mercato. Presenta tre modelli e le relative proiezioni finanziarie per finanziare il recupero dei costi e l’accessibilità: le entrate pubblicitarie, i contributi di indicizzazione ai nuovi utenti e le entrate realizzate dal Programma di connettività accessibile (Aco) e il cloud computing. Le industrie americane della pubblicità online e del cloud computing superano già il settore della banda larga in termini di entrate. Valutando la pubblicità online e il cloud computing a una frazione di punto percentuale, si potrebbero generare fino a 5-20 miliardi di dollari all’anno, più entrate di quanto potrebbe fare una tassa a due cifre percentuali sulle telecomunicazioni.

