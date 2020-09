Banda ultralarga, asse Italia-Svezia per spingere la ripresa economica

Condividere le best practice con l’obiettivo di trovare nuovi spazi di cooperazione e individuare opportunità per lo sviluppo di servizi e soluzioni innovative: è questo l’obiettivo del Web Summit “L’innovazione pilastro della ripresa” (cliccare qui per l’agenda e la registrazione all’evento) organizzato dall’Ambasciata di Svezia in Italia e Business Sweden (organizzazione pubblico-privata compartecipata dal Governo e dal consorzio di aziende Swedish Association of Enterprises) in programma il prossimo 30 settembre dalle 10.30 alle 12.

L’evento – moderato dal direttore di CorCom Mila Fiordalisi –sarà aperto dall’Ambasciatore di Svezia in Italia Jan Björklund e dal vice presidente esecutivo di Business Sweden Fredrik Fexe e vedrà presenti il ministro svedese per l’Energia e il Digitale Anders Ygeman e il ministro italiano dell’Innovazione Paola Pisano i quali faranno il punto sui principali progetti nei rispettivi Paesi anche e soprattutto tenendo conto delle ingenti risorse appena messe in campo dall’Unione europea nel Piano Next generation Ue che stanzia 150 miliardi di euro per le iniziative legate all’infrastrutturazione ultrabroadband fissa e mobile nonché alla digitalizzazione.

A dibattito anche i protagonisti del mercato in due tavole rotonde mirate ad approfondire i progetti già frutto della cooperazione italo-svedese nonché a stimolare nuove “liaison” operative. L’Italia sarà rappresentata da Open Fiber – azienda che ha già sottoscritto nel 2018 un memorandum of understanding con Business Sweden per l’avvio di una partnership industriale strategica volta a cogliere opportunità nel campo della trasformazione digitale – Tim e WindTre, le principali telco italiane.

WEBINAR Digital360: partecipa al live streaming sui risultati della relazione finanziaria semestrale 2020 Amministrazione/Finanza/Controllo CIO

Per la Svezia ci saranno Ericsson, rappresentata dall’Ad della filiale italiana Emauele Iannetti, e due delle più innovative compagnie del Paese, Scrive e Inteno Group (Genexis). “Il rilancio e il sostegno agli investimenti rappresentano la priorità europea per fare fronte alle conseguenze della pandemia da Coronavirus e per l’avvio di un nuovo percorso votato alla crescita e al recupero della competitività”, si legge nella presentazione dell’evento. “Diventa dunque fondamentale individuare nuove sinergie e stimolare iniziative congiunte alla ricerca di un “modello” comune”.

Cliccare qui per l’agenda e l’iscrizione all’evento

@RIPRODUZIONE RISERVATA