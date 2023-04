Banda ultralarga, crescono i progetti per industrie e distretti

Crescono le partnership tra operatori volte ad avviare progetti di infrastrutturazione a banda larga per i distretti industriali italiani. FibreConnect, tanto per cominciare, ha siglato una partnership strategica con Exa Infrastructure, la piattaforma di infrastrutture digitali più grande d’Europa e Nord America, per la realizzazione di una rete in fibra ottica nelle aree industriali e artigianali italiane che ancora non beneficiano della copertura degli operatori tradizionali.

La strategia di FibreConnect

“Abbiamo individuato una carenza di connettività in fibra ottica sul mercato business ed Exa Infrastructure costituisce il partner principale per garantire la costruzione di una dorsale strategica e robusta tra Roma e Milano”, spiega in una nota Renzo Ravaglia, Ceo e Co-Founder dell’operatore indipendente che offre, in modalità Wholesale Only, servizi di connettività ad alte prestazioni per le imprese nelle Aree Industriali e Artigianali italiane. ““Siamo partiti da questa importante infrastruttura per costruire le diramazioni verso le diverse aree regionali e portare la nostra fibra con velocità di trasmissione fino a 10 Tbps. Si tratta di un importante punto di partenza strategico per un obiettivo ambizioso: raggiungere e connettere ai principali Internet Exchange point e data center mille aree e 250 mila piccole e medie imprese che costituiscono il cuore pulsante dell’economia italiana”, precisa Ravaglia.

WHITEPAPER Una semplice guida pratica per imparare ad usare una Virtual Private Network Telecomunicazioni Software Defined Networking

Grazie a un modello di business Wholesale Only focalizzato proprio sulle Aree Industriali e Artigianali, FibreConnect opera sul mercato per colmare questo gap in stretta collaborazione con gli Internet Service Provider con l’obiettivo di offrire servizi modellati sulle esigenze delle pmi presenti sul territorio e supportando la loro capacità di innovazione e competitività.

E Fiber Telecom diventa partner di ConnectiviTree

Fiber Telecom e ConnectiviTree hanno invece annunciato la firma di un accordo di collaborazione a lungo termine con il quale l’azienda italiana entrerà nel programma di ConnectiviTree che riunisce una rete di partner globali.

Grazie a questa e alla rete pan-europea già prevista dal fornitore indipendente, Fiber Telecom potrà offrire servizi globali ai suoi oltre 115 partner e ai loro clienti e sosterrà l’espansione capillare della fibra di ConnectiviTree in Italia. Elementi chiave del progetto di rete e del relativo portale sono: elevata qualità della sicurezza della rete, differenti e ridondate funzionalità di routing e trasporto dei dati, in house maintenance e governo del supporto, instradamenti dedicati in fibra, software e tecnologie, oltre al loro modello di business innovativo chiamato ‘trust-share-profit’.

L’accordo si innesta su tre punti. In primis, ConnectiviTree fornirà servizi di backbone (nelle città europee). In secondo luogo, la domanda di servizi di rete originata dai clienti di Fiber Telecom sulla rete di ConnectiviTree in linea con i progetti iniziali congiunti che entrambe le parti intendono perseguire. Terzo punto: l’acquisizione di fibra spenta da Fiber Telecom per la pianificata espansione della rete di ConnectiviTree, comprese rotte e funzionalità non ancora disponibili.

“È per noi motivo d’orgoglio che ConnectiviTree abbia scelto Fiber Telecom come partner nella costruzione del suo progetto di rete speciale e siamo lieti di entrare a far parte della loro rete innovativa di partner a livello mondiale. Grazie alla loro offerta di prodotti e alla loro rete potenzieremo i servizi che offriamo ai nostri clienti, compresi instradamenti, opzioni e caratteristiche non disponibili al momento”, dichiara il Ceo di Fiber Telecom Marco Leone.

“Con Fiber Telecom come nuovo partner, già previsto dall’implementazione della rete programmata, il nostro team lavorerà a stretto contatto con quello di Fiber Telecom per prepararsi ad offrire i nostri servizi ai loro clienti e ad estendere la nostra presenza in tutta Europa”, aggiunge Paul Cox, Presidente e Ceo di ConnectiviTree.

@RIPRODUZIONE RISERVATA