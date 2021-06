Banda ultralarga, gli investimenti in Xgs-Pon Olt in crescita del 500% - CorCom

I ricavi globali delle apparecchiature per l’accesso a banda larga sono cresciuti a 3,3 miliardi di dollari nel primo trimestre 2021, pari a un’impennata del 18% anno su anno. È quanto emerge dalle rilevazioni di Dell’Oro Group secondo cui è la spesa per le porte Pon Olt – in particolare per le tecnologie Pon a 10 Gbps – a registrare le migliori performance in termini di investimenti, + 500%.

“Il passaggio alle tecnologie Pon a 10 Gbps sta avvenendo rapidamente e su base globale“, spiega Jeff Heynen, Vice President, Broadband Access and Home Networking presso Dell’Oro Group. “L’unica cosa che impedisce ulteriori espansioni sono i vincoli della catena di approvvigionamento e l’aumento dei costi“, aggiunge.

Secondo la società i ricavi totali delle apparecchiature di accesso a banda larga sono diminuiti del 6% rispetto ai ricavi record del quarto trimestre 2020. Le entrate totali del concentratore di accesso via cavo sono aumentate del 15% anno su anno a 243 milioni di dollari. Sebbene gli acquisti di licenze Docsis siano diminuiti, i nuovi acquisti di hardware sotto forma di chassis Ccap, schede di linea e nodi e moduli Daa hanno contribuito a incrementare le entrate. Le entrate totali del concentratore di accesso Dsl sono diminuite del 30% anno su anno, trainate da spedizioni portuali più lente in tutto il mondo, poiché sempre più operatori spostano le proprie spese sulla fibra. Le entrate totali di Pon Ont sono diminuite trimestre su trimestre, ma le spedizioni di unità sono rimaste superiori a 30 milioni a livello globale per il secondo trimestre consecutivo.

@RIPRODUZIONE RISERVATA