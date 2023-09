Banda ultralarga, il regolamento scavi Roma ostacolo alle reti: il Tar lo annulla

Il Comune di Roma ha ostacolato gli operatori di Tlc nell’installazione e nella posa degli impianti per la banda ultralarga. E il regolamento scavi nella parte Tlc è annullato. È quanto ha deciso il Tar del Lazio a seguito dei ricorsi presentati nel 2016 da Tim e WindTre a cui si è aggiunto quello di Open Fiber nel 2021. Il regolamento emanato da Roma Capitale per disciplinare l’esecuzione e il ripristino degli scavi stradali per la posa di canalizzazioni e relative opere civili e manufatti destinate alla fornitura di servizi a rete nel suolo, sottosuolo e soprassuolo non ha tenuto conto delle peculiarità del settore Tlc.

Violato il Codice delle Tlc

Nel premettere “l’ingiustificata la preoccupazione manifestata dalla difesa capitolina circa le possibili implicazioni negative derivanti dall’accoglimento del gravame sugli altri servizi pubblici a rete”, il Tar ha annullato la parte del regolamento nella parte in contrasto con il Codice Tlc. Il regolamento resta dunque valido e vincolante per i gestori degli altri servizi a rete. “In tema di installazione di impianti di telefonia e di telecomunicazioni, i Comuni non possono introdurre nei loro regolamenti o nei loro atti di pianificazione limitazioni di ordine generale all’installazione degli impianti medesimi, posto che tali restrizioni generalizzate si porrebbero in contrasto con la normativa di rango primario ed al sotteso interesse pubblico alla diffusione ed alla capillarità del relativo servizio”, si legge nei provvedimenti del Tar (tre le sentenze).

WEBINAR Vuoi una rete 5G più potente e affidabile? Ci sono almeno 3 approcci che non puoi ignorare Sicurezza Network Security

Roma Capitale ha “trattato, accumunato e normato tutte le tipologie di intervento che comportino delle attività di scavo, manomissione e ripristino del suolo, senza considerare che i servizi di comunicazione elettronica, a differenza di quanto avviene per altri servizi pubblici di rete, soggiacciono ad una normativa speciale di settore che ne impone un esame distinto rispetto al resto degli scavi o, quantomeno, l’inserimento di talune clausole di riserva”.

La gara 5G da 100 milioni: presentati i ricorsi dalle telco

Intanto sul fronte 5G sono partiti i ricorsi delle principali telco a seguito dell’aggiudicazione della gara da 100 milioni a Boldyn. Il 28 agosto si è tenuto un incontro in Campidoglio per illustrare il progetto – oltre a Tim, WindTre, Vodafone e Iliad erano presenti Opnet e Infratel – ma non sono stati forniti dettagli né sugli economics né sulle tariffe di accesso. Dettagli che dovrebbero essere presentati in un prossimo incontro a fine settembre. Resta da chiarire anche la questione dell’esclusiva in capo all’aggiudicatario.

@RIPRODUZIONE RISERVATA