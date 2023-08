Banda ultralarga, negli Usa 667 milioni per il roll out nelle aree rurali

L’amministrazione Biden prosegue con la sua spinta verso l’Internet per tutti entro il 2030, annunciando circa 667 milioni di dollari in nuove sovvenzioni e prestiti per costruire più infrastrutture a banda larga nelle zone rurali degli Stati Uniti. “Con questo investimento, stiamo fornendo finanziamenti alle comunità in ogni angolo del Paese, perché crediamo che nessun bambino debba sedersi nel retro dell’auto della mamma in un parcheggio di McDonald’s per fare i compiti”, ha dichiarato Mitch Landrieu, coordinatore delle infrastrutture della Casa Bianca, in una conference call con i giornalisti.

La quarta tornata di finanziamenti

I 37 nuovi beneficiari rappresentano la quarta tornata di finanziamenti nell’ambito del programma, denominato ReConnect dal Dipartimento dell’Agricoltura degli Stati Uniti. Altri 37 progetti hanno ricevuto 771,4 milioni di dollari in sovvenzioni e prestiti annunciati ad aprile e giugno. Il denaro che fluisce attraverso i programmi federali per la banda larga, compresi quelli annunciati lunedì e il programma per le infrastrutture da 42,5 miliardi di dollari illustrato all’inizio dell’estate, porterà a una nuova variante dell'”elettrificazione dell’America rurale”, ha detto Landrieu.

WHITEPAPER Smart Grid: qual è l’impatto della generazione distribuita sulle reti intelligenti? Unified Communication & Collaboration Banda Larga

In California la sovvenzione più alta

La sovvenzione più corposa è stato assegnato alla Ponderosa Telephone Co. in California, che ha ricevuto più di 42 milioni di dollari per lo sviluppo di reti in fibra ottica nella contea di Fresno. In totale, secondo l’Usda, più di 1.200 persone, 12 aziende agricole e 26 altre imprese beneficeranno di questo solo sforzo. Le cooperative telefoniche, le contee e le società di telecomunicazioni che hanno vinto i nuovi premi hanno sede in 22 Stati e nelle Isole Marshall. Almeno la metà delle famiglie nelle aree che ricevono i nuovi finanziamenti non ha accesso a una velocità di Internet di 100 megabit al secondo in download e 20 Mbps in upload – ciò che il governo federale considera “non servito” nella terminologia della banda larga.

Il mandato dei beneficiari è quello di costruire reti che portino questi livelli ad almeno 100 Mbps in upload e 100 Mbps in download per ogni famiglia, azienda e fattoria nelle loro aree di servizio. Il Segretario all’Agricoltura Tom Vilsack ha dichiarato che gli investimenti potrebbero offrire nuove opportunità economiche agli agricoltori, consentire alle persone che non hanno accesso alle cure mediche di rivolgersi a medici specialisti attraverso la telemedicina e aumentare l’offerta accademica, compresi i corsi Advanced Placement nelle scuole superiori.

“Il fatto che questa amministrazione comprenda e apprezzi la necessità di continuare a investire nell’America rurale per creare maggiori opportunità è qualcosa che mi entusiasma molto”, ha dichiarato Vilsack durante la conferenza stampa.

@RIPRODUZIONE RISERVATA