Banda ultralarga, per massimizzare il Roi puntare sulla sostenibilità

La rapida evoluzione dei metodi di comunicazione ha imposto ai produttori di connettività di puntare su un’innovazione costante per soddisfare le esigenze di un panorama in continua trasformazione. Tuttavia, oggi questo settore si trova ad affrontare una nuova sfida, non solo legata alla produzione di nuove tecnologie di alta qualità, ma anche al soddisfacimento di standard di sostenibilità. Ora è ancor più fondamentale che le aziende scelgano produttori di reti in grado di rispettare sia la qualità garantita che i parametri di sostenibilità.

Come scegliere il fornitore più adatto

I produttori di soluzioni di rete devono fornire un processo sostenibile, ma anche la qualità del produttore stesso è essenziale se si vuole ottenere il massimo ritorno sull’investimento nell’infrastruttura. Nella scelta di un produttore quindi, le aziende dovrebbero verificare alcuni aspetti fondamentali.

Tracciabilità e garanzie

Innanzitutto, analizzando documentazione e garanzia per verificare che ogni prodotto sia etichettato con un numero di serie univoco per una tracciabilità totale. Inoltre, richiedendo garanzie a vita sul sistema e sulle prestazioni; cercando un produttore che offra esperti tecnici in remoto o in loco senza costi aggiuntivi per aiutare nella topologia e il layout dell’infrastruttura, oltre a prospetti, percorsi e specifiche e che soddisfi standard di qualità, come la certificazione Iso 9001, che prevede l’audit da parte di terzi di siti, funzioni, prodotti, servizi e processi.

Strutture make-to-order attive 24 ore su 24

È fondamentale trovare strutture make-to-order dedicate, attive 24/7, in grado di gestire ordini di grandi dimensioni garantendone una rapida evasione. In alcuni ambienti produttivi, ordini troppo grandi o troppo piccoli possono finire in coda alla produzione, cosa che con le strutture make-to-order non succede. Un produttore di qualità dovrebbe realizzare sia cavi che assemblaggi al fine di garantire prestazioni ottimali una volta installati, oltre a mantenere una fornitura globale di opzioni di cablaggio preterminato che soddisfino i requisiti di resistenza alla fiamma dei cavi per supportare normative locali e di settore.

In Scozia l’eccellenza produttiva di Leviton

Negli ultimi cinquant’anni, lo stabilimento Leviton di Glenrothes, in Scozia, ha sviluppato una solida base di costante innovazione, sviluppando continuamente soluzioni che soddisfano questi criteri. I prodotti realizzati in questo stabilimento hanno permesso alle comunità e alle organizzazioni di rimanere connesse, forti della capacità peculiare di Leviton di adattarsi alle crescenti esigenze di sostenibilità nella produzione di connettività.

Infrastrutture configurabili su misura

Per soddisfare il crescente sviluppo dei data center in tutto il mondo, nel 2017 Leviton ha aperto una nuova cella make-to-order (Mto) all’interno del suo stabilimento di Glenrothes. Producendo e progettando cavi e cassette preterminati in fibra e rame configurabili su misura nel Regno Unito, Leviton si è distinta da molti altri produttori di cavi. Da questa sede, è possibile fornire un servizio rapido e affidabile ai clienti non solo del Regno Unito, ma anche di Europa, Medio Oriente e Africa. La capacità di progettazione e produzione in questa sede è un ulteriore elemento di differenziazione perché limita la distanza di trasporto dei prodotti, consentendo a Leviton di ridurre le emissioni durante l’intero ciclo di vita.

La sostenibilità nel dna di Leviton

Il continuo miglioramento delle iniziative di sostenibilità è un principio fondamentale delle attività di Leviton nel Regno Unito. L’impatto ambientale viene considerato in ogni fase del processo di sviluppo, dall’approvvigionamento dei materiali all’imballaggio finale e alla logistica. Già nel 2011, le attività europee di Leviton erano all’avanguardia nella sostenibilità, raggiungendo per prime la carbon neutrality, confermata dalla certificazione Bsi Pas 2060, per i suoi stabilimenti, strutture di vendita e di logistica.

In sostanza, aziende e organizzazioni dovrebbero identificare e utilizzare i produttori di cavi meglio preparati a soddisfare criteri di qualità garantiti, oltre alle metriche di sostenibilità che avranno un impatto positivo sul mondo in cui viviamo.

