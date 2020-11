Banda ultralarga, sui social i chatbot per i cittadini. E la mappa si fa più interattiva

Posso attivare una connessione a banda ultralarga? La fibra arriva fino alla mia abitazione? Come faccio a sapere quando arriverà? È a questi comuni e frequenti interrogativi che risponde il nuovo “motore” messo a punto da Infratel Italia sul sito Bandaultralarga.Italia.it che punta a rendere più accessibili e trasparenti le informazioni ai cittadini ed alle imprese.

Si rinnova dunque la “piattaforma” del Piano Banda Ultralarga nelle aree bianche. E Infratel tiene a battesimo una serie di strumenti anche sui social per consentire ad un numero sempre più elevato di utenti di accedere alle informazioni e alle risorse messe a disposizione dal Piano Bul, voucher inclusi. La società in-house del Mise guidata da Marco Bellezza svela in particolare il primo “assistente virtuale per la banda ultralarga”, un chatbot con il quale si potrà interloquire anche attraverso Facebook Messenger, Telegram e i dispositivi “intelligenti” Alexa di Amazon e quelli della famiglia Google.

“Le novità mirano a una più puntuale comunicazione. Grazie ai nuovi servizi i cittadini e le imprese avranno maggiori informazioni, in modo semplice e diretto, sullo stato di avanzamento del Piano Banda Ultralarga: attraverso la visibilità del tracciati del Sinfi – il catasto delle infrastrutture- lo stato dei cantieri, lo storico dell’evoluzione del Piano e grazie all’aiuto degli assistenti virtuali, gli utenti saranno in grado di avere aggiornamenti sempre più precisi e in tempo reale” commenta la Presidente di Infratel Italia Eleonora Fratesi. “Tutto questo fa parte del percorso di trasparenza – adottato da Infratel Italia – che va avanti e che fa parte dell’attività quotidiana dell’azienda, impegnata nella realizzazione di un progetto strategico come il piano Bul”.

Nuovi assistenti virtuali

Infratel Italia continua a sviluppare modalità affinché i cittadini possano accedere in maniera trasparente e veloce alle informazioni ed ai dati relativi al piano strategico banda ultralarga. Per questa ragione è stato modificato il “motore” del bot, già presente sul sito, per renderlo più flessibile. A partire da oggi Infratel Italia renderà disponibile l’accesso al bot anche su altri canali: Facebook Messenger; Assistente vocale Google e Alexa; Telegram (@assistente_bul_bot).

Aggiornamento delle mappe

Sulla mappa interattiva presente sul sito Bul che consente di visualizzare lo stato dei lavori per comune interessato dal piano, è ora possibile visualizzare: le sezioni sub-comunali delle città italiane più grandi, per meglio comprendere quali aree dei diversi territori comunali sono coinvolte dal piano Bul; per i Comuni con progetto esecutivo consegnato da Open Fiber, i tracciati, la posizione delle tratte fibra e le unità immobiliari da essere raggiunte. La visualizzazione è possibile sia per i singoli Comuni che per i gruppi di comuni facenti parte della stessa Pcn (Punto di Consegna Neutro).

Aggiornamento dei dati di copertura alla Consultazione 2020

Da oggi i dati di copertura del territorio nazionale sono accessibili grazie all’aggiornamento della pagina per la ricerca della copertura di un civico e aggiornati ai dati fornitori dagli operatori telco nell’ambito della consultazione conclusa nel mese di settembre 2020.

Valorizzazione dei dati

Per verificare l’evolversi del piano strategico banda ultralarga ed avere un unico luogo dove cittadini e imprese possano informarsi in maniera semplice e guidata è online una sezione del sito dedicata. Il primo sviluppo racconta in maniera grafica i risultati conseguiti e gli obiettivi di completamento del piano.

Dashboard Voucher Fase I

Da Venerdì 13 novembre, è disponibile sul sito la Dashboard Voucher con aggiornamenti quotidiani sui fondi prenotati, i voucher attivati ed i fondi residui divisi per Regione. Questa release, come l’aggiornamento costante del sito www.bandaultralarga.italia.it, è stata curata dal Dipartimento Ingegneria e Data Integration di Infratel Italia in collaborazione con Accurat.

