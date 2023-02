Broadband experience, Torino regina dell’Ftth

Banda larga fissa, qual è l’esperienza di navigazione degli utenti italiani? Lo rivela la mappa realizzata da OpenSignal che analizza i risultati dei principali operatori (Tim, Vodafone, Fastweb e WindTre) su tutto il territorio nazionale, ma anche di altri gestori di banda larga nelle città in cui sono disponibili (Iliad, Sky Wifi e Tiscali).

Come risulta dai test, la broadband experience aumenta significativamente con le connessioni Ftth rispetto agli utenti che si connettono con altre tecnologie a banda larga, compresa Fttc e Fwa. I punteggi relativi alla velocità di download aumentano notevolmente per il segmento di clienti su Ftth fino a 2,8 volte rispetto ad altre tecnologie. Il “salto” più rilevante viene registrato a Milano.

Con la fibra, anche il “tasso di successo” della banda larga migliora sostanzialmente in diverse città. La percentuale di test riusciti è aumentata tra 1,8 e 3,1 punti percentuali per gli utenti su connessioni Ftth a Roma, Napoli e Palermo. La differenza è di soli 1,3 punti percentuali a Torino, mentre Milano non ha osservato un aumento statisticamente significativo.

I parametri utilizzati

I test sono stati effettuati prendendo in considerazione più parametri:

Broadband Success Rate: misura la media dei test completati con successo relativi ai test eseguiti per ciascuna rete wifi univoca su ciascun provider di banda larga.

Broadband Consistent Quality: misura la frequenza con cui l’esperienza degli utenti su una rete è stata sufficiente per supportare i requisiti delle applicazioni comuni. Sei gli indicatori di prestazioni chiave tra cui velocità di download e upload, latenza, jitter, perdita di pacchetti e tempo al primo byte.

Broadband Download Speed: viene quantificata la qualità del video trasmesso in streaming ai dispositivi mobili misurando i flussi video sulla rete di un operatore. Viene misurata l’esperienza video adattiva degli utenti utilizzando un approccio Mean Opinion Score ispirato agli studi dell’Itu.

Broadband Peak Download Speed: misurata in Mbps, la velocità di download a banda larga rappresenta la tipica velocità quotidiana che un utente sperimenta attraverso la rete di un fornitore di servizi.

Broadband Upload Speed: misurata in Mbps, la velocità di upload a banda larga misura la velocità media di upload per ciascun provider di servizi Internet osservata dagli utenti attraverso le reti fisse. In genere, le velocità di caricamento sono inferiori a quelle di download, ma spesso ciò dipende dalla tecnologia utilizzata per le connessioni a banda larga.

La classifica della città italiane

In base ai parametri utilizzati, Torino risulta “leader” dell’Ftth. Nel capoluogo piemontese Tiscali e Iliad si contendono il punteggio più alto per il parametro Broadband Success Rate con punteggi del 98,4 e 99,7%. Sempre a Torino Tim e Tiscali ottengono il punteggio più alto per la “Broadband Consistent Quality” con risultati dell’82,8 e dell’83,6%. Nessun utente Isp ha velocità di rete più elevate di Iliad a Torino per il parametro “Broadband Peak Download Speed”. Iliad riporta punteggi più alti per la velocità di download e la velocità di caricamento del download: gli utenti Iliad sperimentano velocità di download medie di 145,3 Mbps e velocità di caricamento di 101,2 Mbps. Vodafone è alla pari con Iliad per la voce “Broadband Peak Download Speed”.

Al secondo posto Milano dove Tiscali e Iliad risutano i migliori per la voce Broadband Success Rate, con punteggi del 98,3 e de 99,3%. Tiscali, Sky Wifi e Vodafone hanno il punteggio più alto per Broadband Consistent Quality, con risultati del 78,1 e dell’82,2%. Iliad e Sky Wifi sono i migliori per velocità di download a banda larga a Milano, dove gli utenti registrano velocità di download medie del 139,3-153 Mbps. Seguono a distanza Vodafone e WindTre con punteggi pari a 110,4 e 115,3 Mbps. Gli utenti Vodafone e Iliad hanno la velocità di download più alta con velocità di 560,3 e 624,3 Mbps.

Al terzo posto Roma dove il Broadband Success Rate raggiunge il 98,3% con Tiscali mentre è Sky Wifi a battere la concorrenza alla voce Broadband Consistent Quality con l’83,2% dei test che soddisfano i requisiti di soglia minima durante il giorno in media, davanti al 77,5% di Tim. Gli utenti Iliad registrano una velocità di download massima di 508,4 Mbps e una velocità media di caricamento di 58,2 Mbps. Iliad è significativamente avanti rispetto ai suoi rivali per la velocità di caricamento, mentre l’esperienza degli utenti Tim è molto inferiore agli utenti Iliad per la velocità di download massima della banda larga con 457,6 Mbps. Sky Wifi e Tiscali sono a pari merito per il parametro Broadband Video Experience con punteggi di 74,7 e 74,8 su una scala di 100 punti.

Al quarto posto Napoli dove Vodafone è leader per il Broadband Success Rate con il 98,1%. Tim e Vodafone si aggiudicano il primo posto per Broadband Consistent Quality. Gli utenti Vodafone hanno anche la più alta velocità di caricamento su banda larga, con una velocità media di caricamento di 60,4 Mbps. Vodafone e WindTre pareggiano sulla velocità di download mentre Vodafone e Fastweb sono alla pari per la migliore esperienza video a banda larga.

Al quinto posto Palermo dove Fastweb svetta per il Broadband Success Rate (98%) mentre Tim e Iliad si aggiudicano il miglior punteggio di Broadband Consistent Quality con punteggio di 71,5 e 76,1%. Vodafone, Fastweb, Tim e Iliad sono a pari merito per la leadership nella Broadband Video Experience. Gli utenti Iliad hanno le velocità medie più elevate con una velocità di download della banda larga di 126,5 Mbps e una velocità di caricamento della banda larga di 89,7 Mbps. Vodafone è alla pari con Iliad per velocità di download con velocità di 504,6 e 510,7 Mbps.

