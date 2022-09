Catasto infrastrutture, slitta la gara software per il Sinfi

È stato posticipato al 29 settembre (dal precedente 15 settembre) il termine per la presentazione delle offerte relative al bando Infratel per l’affidamento, mediante accordo Quadro, di servizi di sviluppo software, manutenzione evolutiva, adeguativa, correttiva, supporto tecnico e qualità dei dati per il Sinfi, il catasto delle infrastrutture.

Che cos’è il Sinfi

Il Sinfi – Sistema Informativo Nazionale Federato delle Infrastrutture è lo strumento identificato per il coordinamento e trasparenza per la nuova strategia per la banda larga e ultralarga. E per favorire la condivisione delle infrastrutture, mediante una gestione ordinata del sotto e soprasuolo.

Al fine di accelerare le attività di contribuzione al popolamento del Sinfi e aumentarne la fruibilità, il Cipe, con la delibera 61/2018 FSC 2014-2020 del 25 ottobre 2018, ha reso disponibili fondi il cui impiego è stato definito nel piano operativo 2020-21 e prevede il coinvolgimento attivo dei Comuni e il supporto alle realtà meno “digitalizzate” nella raccolta delle informazioni delle proprie infrastrutture e il successivo caricamento sul Sinfi.

In campo i Comuni fino a 50mila abitanti

Da febbraio scorso i Comuni fino a 50.000 abitanti potranno far richiesta ad Infratel Italia di rilevare e/o digitalizzare le reti di utilities, telecomunicazioni e infrastrutture di proprietà e in propria gestione, ottenendo la restituzione degli stessi dati nel formato Sinfi consentendo, al contempo, di aggiornare il catasto del sottosuolo e soprasuolo.

