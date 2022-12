Oggi il digitale è “compenetrato” nelle nostre vite ed occupa una porzione molto ampia del nostro tempo. Sicuramente a questo risultato ha contribuito il periodo del lockdown per frenare la pandemia, ma la maggiore consapevolezza digitale è una conquista che resta.

Il Netbook di Telecom Italia è stato progettato per far toccare con mano la complessità di un’infrastruttura che, attraverso la sua articolazione e capillarità, porta il servizio su tutto il territorio italiano. Questo ha permesso di raccogliere nel nuovo report dieci anni di serie storiche omogenee e coerenti con un dettaglio regionale e provinciale.

Il traffico dati medio mensile per linea a banda larga sulla rete Tim è cresciuto 12 volte tra dicembre 2011 e dicembre 2021, passando da una media di 16 Gbyte ad oltre 190 Gbyte. Il report ricorda che sulla rete Tim sono attestate oltre il 70% delle linee a banda larga italiane.

In Italia la maggiore accelerazione nei consumi digitali medi si è registrata nel 2020, con circa 174 Gb/mese per linea ed una crescita di oltre il 50% rispetto all’anno precedente. Questo dato è stato registrato a dicembre, in un mese in cui erano in vigore misure restrittive alla circolazione che hanno spinto in alto i consumi di traffico.

Un anno dopo, a dicembre 2021, il consumo di traffico è ancora in crescita rispetto allo stesso periodo dell’anno prima (+9,8%) e questo è un fatto assolutamente non scontato: il venir meno delle restrizioni avrebbe potuto determinare una correzione al ribasso ed un ritorno a valori più vicini a quelli pre-pandemia. Il segno “più” rappresenta una prova ulteriore che i progressi registrati sul fronte digitale sono “qui per restare” e l’Italia sta entrando in una dimensione più moderna per l’utilizzo delle potenzialità offerte da queste soluzioni, testimoniato anche dai passi in avanti registrati nell’ultima classifica europea Desi.