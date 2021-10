I reali di Svezia in visita alla sede di Open Fiber, si rafforza la liaison con la Svezia - CorCom

Accelerare la digital transformation sostenibile in Italia e in Svezia, in particolare nel campo del Fiber To The Home, la fibra ottica che arriva direttamente nelle case: è questo l’obiettivo della partnership siglata da Open Fiber e dall’organizzazione pubblico-privata svedese Business Sweden. Nell’ambito di questo rapporto di collaborazione si colloca la visita al quartier generale di Open Fiber di cui sono stati protagonisti oggi la Principessa ereditaria Victoria di Svezia e il Principe Daniel, accompagnati dalla ministra per il Commercio estero Anna Hallberg e dai rappresentanti di Business Sweden.

Ad accogliere la delegazione è stato il direttore generale di Open Fiber, Mario Rossetti: “La collaborazione tra Open Fiber e Business Sweden è fruttuosa e continuerà a garantire opportunità di sviluppo per entrambi – afferma il Dg – nell’ottica del raggiungimento degli obiettivi europei di digitalizzazione del continente”.

Tra le tappe della visita anche quella al Service Operation Center (Soc) di Open Fiber, il centro di intelligenza tecnologica da cui la società gestisce il monitoraggio e l’esercizio della sua rete sul territorio italiano.

