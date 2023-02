Fastweb ad altissima velocità: rete fissa e Ftth le migliori d’Italia

“Il ritorno di Fastweb alla ribalta nelle velocità di downstream e uplink, detronizzando rispettivamente Wind Tre e Tiscali, e la sua velocissima latenza, ne fanno l’operatore di rete fissa più performante in Italia”: il Barometro delle Connessioni di nPerf (SCARICA QUI IL REPORT) consacra Fastweb a “regina” della rete fissa.

“Il controllo totale della rete e l’adozione di un modello integrato delle infrastrutture è la chiave di successo del mercato delle telecomunicazioni”, commenta Alberto Calcagno, amministratore delegato di Fastweb. “Grazie ai costanti investimenti in infrastrutture e innovazione siamo da oltre vent’anni leader del settore e il prestigioso riconoscimento di nPerf riconosce il nostro ruolo di primo piano nella digitalizzazione del Paese e la nostra capacità di offrire a famiglie e aziende connessioni Internet veloci e ultra-performanti per l’accesso al mondo dei servizi digitali”.

Download e upload, performance in forte rialzo

Dal report annuale emerge che la velocità media di downstream, per tutti gli operatori, è aumentata del 32% .“Tim e Vodafone hanno registrato i maggiori incrementi, seguiti da Fastweb che ha fornito ai suoi abbonati una velocità media di oltre 145 Mb/s, la migliore del Paese”. I miglioramenti di Tim e Vodafone – evidenzia il report – non sono stati dunque sufficienti a superare Fastweb poiché le due telco avevano già ottenuto prestazioni di livello superiore negli anni precedenti. Riguardo la velocità di upload ancora più al rialzo le performance degli operatori: +58% in un anno. Anche in questo caso, sono Tim e Vodafone a registrare i maggiori progressi, seguiti da Fastweb, che ha fornito ai suoi abbonati una velocità media di upload di oltre 72 Mb/s, al top della classifica. Il miglior tempo di risposta in Italia nel 2022 è stato ottenuto da Wind Tre, seguito da Fastweb. Ma Fastweb ha conquistato il primo posto sul podio davanti a Wind Tre, che segue a distanza ravvicinata. Nella classifica delle tecnologie combinate in termini di latenza è Wind Tre a conquistare il podio.

La classifica Ftth

Nella categoria della fibra (Ftth), il 2022 ha registrato il debutto di Iliad e Sky WiFi. Iliad e Tim hanno fornito la migliore velocità di download Ftth nel 2022. Al terzo posto Vodafone mentre Fastweb si piazza al quarto. In media, le velocità di download Ftth sono aumentate del +6% (+21 Mb/s) rispetto al 2021.

Riguardo all’upload in pole position Iliad, seguita da Vodafone e Fastweb. In media, le velocità di upload Ftth sono aumentate del +34% (+51 Mb/s) rispetto al 2021. Ma Fastweb torna nuovamente sul podio nella classifica della latenza. In media, le latenze Ftth sono migliorate dell’ 6,5% (1,4 ms) rispetto al 2021 e Fastweb si posiziona al primo posto con 15,4 millisecondi. Calcolando tutti i parametri presi in esame nPerf considera Fastweb l’operatore di rete Ftth più performante del mercato italiano nel 2022. “Se è vero che si aggiudica solo la migliore latenza, ciò insieme ai risultati sulla velocità, è sufficiente a fare la differenza. Tim, al secondo posto, e Sky Wifi, al terzo, completano il podio”.

