Fastweb: in aumento ricavi, margini e clienti. Focus su 5G, cloud e cybersecurity - CorCom

Ricavi a +7% a quota 1.181 milioni, balzo dei margini del 5% con l’Ebitda a 384 milioni e Ebitdal a 357, il +7% dei clienti fissi, mobili e wholesale. Fastweb mette a segno l’ennesimo trimestre in crescita, il 32mo consecutivo.

Particolarmente rilevante la performance della divisione Wholesale con il numero di clienti che nel primo semestre balza a 224.000, pari a un aumento del 70% rispetto all’anno precedente “a conferma della centralità della strategia che punta ad accelerare la digitalizzazione del Paese fornendo infrastrutture di nuova generazione non solo ai propri clienti ma anche a quelli di altri operatori nazionali che si affidano per questo alle sue reti”, evidenzia l’azienda in una nota. La divisione Wholesale raggiunge ricavi pari a 126 milioni, in crescita del 17% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Anche la Business Unit Enterprise registra ottime performance, con ricavi in crescita che si sono attestati a 481 milioni di euro nel semestre (+11% rispetto al pari periodo 2020), un incremento sostenuto grazie all’ampio portafoglio di servizi abilitanti la digital transformation delle PA e delle aziende, inclusi quelli di Cloud Computing e di sicurezza informatica, alla forte reputazione – “la più alta del mercato in questo segmento”, puntualizza la società guidata da Alberto Calcagno. Il posizionamento di Fastweb nel mercato Enterprise si consolida ulteriormente, raggiungendo una quota pari al 34%.

Nel primo semestre si continua il trend di crescita nell’acquisizione di clienti con 324.000 nuovi clienti complessivi nei segmenti dei servizi di accesso fisso, mobile e wholesale (+12% rispetto a giugno 2020). Fastweb conferma ancora una volta il suo ruolo di leader in termini di penetrazione dei servizi di connettività a banda ultralarga. Al 30 giugno i clienti che hanno sottoscritto connessioni ultraveloci erano 2.148.000, in aumento del 16% rispetto allo scorso anno. Circa l’82% della base clienti (+9 punti percentuali rispetto al primo semestre del 2020), usufruisce di una connessione a banda ultralarga con velocità in download fino a 1 Gb/s.

Altrettanto positivo l’andamento del segmento mobile che continua la crescita a doppia cifra, nonostante l’intensa concorrenza sul mercato. Al 30 giugno le sim attive ammontano a 2,188 milioni, in crescita del 20% rispetto allo stesso periodo del 2020. La quota dei clienti “convergenti” che adottano servizi mobili assieme a quelli fissi rappresenta il 36% della customer base di Fastweb (+3 punti percentuali in 12 mesi).

Anche nel corso del secondo trimestre, Fastweb ha confermato il proprio primato negli investimenti che si attestano a 147 milioni di euro, per un totale di 301 milioni di euro nel semestre, un importo pari al 25% dei ricavi, indirizzati principalmente allo sviluppo di infrastrutture con un focus crescente su 5G e tecnologie per l’erogazione di servizi avanzati per il Cloud e la cybersecurity.

Continua, in particolare, il percorso di rafforzamento della strategia di Fastweb in ambito Cloud con l’apertura di un nuovo Data Center di ultima generazione a Roma che si aggiunge a quello Tier IV di Milano, finalizzato a raddoppiare le infrastrutture di “prossimità” per servizi di elaborazione dati e capacità computazionale, con particolare attenzione alla protezione dei dati.

