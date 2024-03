Fibra e smart home, call mondiale per spingere l’interoperabilità fra reti e dispositivi

La banda ultra-larga su fibra ottica per la smart home: questo il grande cappello che raccoglierà i proof of concept (PoC) per le dimostrazioni che si terranno a Fiber Connect 2024 a Nashville, Tennessee, il 28-31 luglio 2024, come previsto dal bando annunciato dalla Fiber broadband association (Fba).

Quest’anno la Fba ha collaborato con il Broadband forum (Bbf) per concentrare le dimostrazioni sulle applicazioni e i servizi per la connected home e che sono più efficienti se erogati sulla banda larga in fibra. Ogni PoC dovrà essere dimostrato usando una delle due certificazioni di interoperabilità Bbf e dovrà riuscire a mostrare come i servizi innovativi per connected home migliorano l’esperienza degli abbonati a internet sfruttando gli specifici vantaggi di capacità, scalabilità, latenza e/o sicurezza che solo la banda larga in fibra può fornire.

Fibra e smart home, la call mondiale punta all’interoperabilità

“Poiché sempre più case sono collegate alla banda larga in fibra, è importante garantire che le attrezzature e i dispositivi utilizzati per collegare la casa possano interagire. Quando questo ecosistema di servizi e applicazioni connessi sarà tuto collegato, gli abbonati potranno accedere a nuove opportunità per lo sviluppo economico, l’occupazione, l’istruzione e altro ancora”, ha affermato Evann Freeman, vicepresidente, Government & community relations, Epb di Chattanooga e presidente del Conference committee della Fiber broadband association.

“I PoC di quest’anno saranno un esercizio stimolante per dare prova del valore dell’ecosistema della banda larga in fibra sulla user experience”, ha sottolineato Freeman.

Come partecipare ai PoC di Fiber Connect

I PoC Fiber Connect 2024 saranno progetti collaborativi che coinvolgono fino a tre aziende, una delle quali deve essere una società membro di Fba o Bbf. Ogni PoC deve includere una delle due specifiche Bbf Connected home, o Bbf.247 Gpon Onu, che si concentra sull’interoperabilità multi-vendor tra Olt (Optical line terminals) e Onus (Optical network units), o Bbf.369 User services platform (Usp), che rappresenta un ecosistema di servizi gestiti completamente realizzato per aggiungere valore alla casa connessa.

I PoC possono dimostrare uno o più servizi e applicazioni che supportano il tema della conferenza “Accelerare il nostro futuro della fibra” e potrebbero includere IoT innovativo, intelligenza artificiale, sicurezza e altre opzioni smart home.

Le istruzioni complete per inviare un PoC, il modulo per la domanda e i termini di partecipazione sono sul sito della Bbf. Le domande vanno presentate entro il 15 aprile 2024. Le dimostrazioni PoC devono aderire ai piani di test certificati Bbf: Bbf.247 Gpon Onu Test plan e Bbf369. Usp Test plan.

Connected home, spinta agli abbonamenti alla banda larga

“Le dimostrazioni Proof of concept sono un passo vitale per determinare nuove possibilità. Forniscono entusiasmanti evoluzioni per le specifiche del settore e siamo lieti di lavorare con la Fiber broadband association per creare la Fiber Connect 2024 PoC Showcase”, ha affermato Ken Pyle, direttore del marketing, al Broadband forum. “L’ecosistema della banda larga in fibra cerca di collegare ogni persona a Internet in modo affidabile, ma la Connected home è il passo successivo per garantire esperienze di abbonamento di alta qualità”.

Le proposte di PoC saranno esaminate dai comitati tecnici e di conferenza della Fiber broadband association e dal Broadband forum prima dell’approvazione per l’inclusione nella Showcase PoC Fiber Connect 2024. I PoC saranno valutati durante l’evento Fiber Connect 2024 dai principali analisti del settore e i premi saranno assegnati nelle seguenti categorie: Most innovative PoC, Best community impact e Game changer.

