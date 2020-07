Fibra ottica, Tim completa il cavo sottomarino tra Lazio e Sardegna

Supportare lo sviluppo della banda ultralarga in Sardegna e fare fronte agli incrementi di traffico registrati negli ultimi mesi nelle reti fissa e mobile a seguito dell’emergenza Covid-19, con l’utilizzo dello smart working e della didattica on-line, oltre a quelli previsti per il periodo estivo. E’ l’obiettivo del cavo sottomarino ad alta potenzialità trasmissiva tra Lazio e Sardegna la sui realizzazione è appena stata completata da Tim, in grado di trasportare servizi a 100Gbps.

Il sistema, si legge in una nota dell’operatore, realizzato sulla tratta tra Civitavecchia e Sassari, fa parte della nuova piattaforma fotonica nazionale di Tim: una rete ad altissima capacità all’avanguardia in tecnica Wdm (Wavelength Division Multiplexing), basata sull’ultima generazione di nodi fotonici, pienamente automatizzata, e in grado di supportare velocità di 100Gbps fino a 1.800 chilometri di distanza e di 200Gbps fino a 800 chilometri. Il sistema sottomarino si integra sulla infrastruttura di trasporto nazionale di Tim, che consta su oltre 16.000 chilometri di fibra e che supporta un traffico dati complessivo di oltre 50 Terabit per secondo.

“Il collegamento con la Sardegna – prosegue il comunicato – rappresenta un nuovo primato nazionale per Tim, primo operatore in grado di portare collegamenti a 100Gbps dal continente all’isola, considerando la lunghezza di oltre 430 km distribuiti su tre tratte sottomarine, di cui una di ben 200 km per raggiungere anche l’Isola della Maddalena”. Grazie ai sofisticati meccanismi di amplificazione ed alle innovative tecniche di modulazione del segnale utilizzati, il sistema è in grado di supportare una capacità complessiva dell’ordine dei 4 Terabit per secondo.

“La realizzazione del nuovo sistema per garantire connettività ad altissima capacità in Sardegna – afferma Michele Gamberini, Chief technology and information Officer di Tim – è un’ulteriore conferma della leadership tecnologica di Tim nella progettazione e nello sviluppo delle reti di nuova generazione. Si tratta di un primato nazionale che aggiunge ulteriore valore alla rete di Tim, l’infrastruttura più avanzata del Paese per offrire nuove soluzioni digitali. Tutto ciò a riprova del fatto che siamo al fianco dei cittadini, delle imprese e della pubblica amministrazione per offrire loro nuove opportunità di crescita e di sviluppo”.

