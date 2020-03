Fibra ottica, via a nuovo bando Infratel per 5 regioni

Abruzzo, Calabria, Puglia, Toscana, Sardegna: sono queste le cinque regioni oggetto del nuovo bando di gara Infratel che dà il via alla “procedura per la progettazione ed esecuzione dei lavori per la realizzazione di infrastrutture in fibra ottica”, si legge sul sito della in house del Mise guidata da Marco Bellezza.

Sul piatto 13 milioni di euro: 66 i comuni che fanno capo all’iniziativa. “La realizzazione delle infrastrutture digitali è la mission di Infratel Italia per ridurre il digital divide ed offrire a cittadini e imprese connessioni di qualità”, si legge sempre sul sito della in house in cui si annuncia il bando.

In dettaglio “la gara concerne l’affidamento, mediante sottoscrizione di un Accordo Quadro, della progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di realizzazione di infrastrutture costituite da impianti in fibra ottica, comprensiva della fornitura e posa in opera del cavo ottico e della successiva manutenzione dell’infrastruttura, nelle Regioni indicate”. L’intervento consiste “nella progettazione esecutiva e successiva realizzazione di collegamenti in fibra ottica” E gli affidamenti per la realizzazione della progettazione esecutiva e dei singoli interventi “verranno progressivamente assegnati dal Committente rispettivamente con ordini di progettazione e con singoli contratti attuativi nel periodo compreso tra la sottoscrizione dell’Accordo Quadro ed i successivi trentasei mesi”.

L’avviso di gara è stato inviato alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il 9 marzo e pubblicato sulla Guri V° Serie Speciale Appalti Pubblici, n. 30 del 13 marzo ed è disponibile sulla banca dati Ted (Tenders Electronic Daily).

