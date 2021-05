Ftth Gpon a 1 Giga/s, Agcom approva l’offerta Tim da 15,20 euro al mese - CorCom

L’Agcom, con la Determina 4/21/Drs, ha approvato la nuova offerta Ftth Gpon di Tim ch a fronte di un canone di 15,20 euro al mese consentirà velocità downstream da 1 Giga al secondo e di upstream per 300 Mb.

L’offerta, puntualizza l’Autorità nel provvedimento, è approvata “fatto salvo quanto verrà stabilito in esito al procedimento di approvazione delle offerte di riferimento Vula e bitstream Nga per l’anno 2021in relazione alle condizioni economiche concernenti i contributi una tantum”. E in ogni caso Tim potrà utilizzare il nuovo profilo di accesso Ftth Gpon non prima di tre mesi dalla prevista comunicazione sul proprio sito web a seguito della notifica del provvedimento.

La proposta è stata inviata all’Agcom il 15 febbraio scorso e le condizioni economiche, sia per quanto riguarda gli una tantum sia per il canone mensile, sono analoghe a quelle del profilo Z6 (1.000/100Mbit/s) riportate nelle offerte di riferimento 2021. E per quanto riguardo i profili tecnici l’Agcom prende atto di quanto proposto da Tim e dell’assenza di criticità rilevate da parte del mercato.

@RIPRODUZIONE RISERVATA