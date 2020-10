Ftth, Open Fiber porta a bordo i modem di Avm

Avm, azienda specializzata nella produzione di dispositivi per la banda larga (Dsl, cavo, Lte e fibra) ha siglato un accordo con Open Fiber per offrire ai consumatori e alle aziende italiane, attraverso gli operatori partner del gruppo wholesale, nuovi prodotti dedicati alle connessioni in fibra ottica Ftth.

I dettagli della partnership

L’accordo stabilisce che tutti i partner di Open Fiber nella fornitura di servizi di connessione possano mettere a disposizione dei loro clienti il modem router Fritz!Box, una linea di prodotto ad alte prestazioni. I clienti potranno scegliere da subito uno tra i due prodotti di punta di Avm: il Fritz!Box 7590, modem con Wi-Fi Dual Band Ac+N, fino a 2500 Mb/s, e il il Fritz!Box 7530, con Wi-Fi Dual Band AC+N fino a 1266 Mb/s. Entrambi i prodotti utilizzano la tecnologia Mesh, che garantisce una copertura eccellente e hanno funzionalità specifiche per lo smart working, per lo streaming e il gaming, oltre a servizi personalizzabili di parental control e telefonia. La partnership si amplierà nel corso dei prossimi mesi alle nuove soluzioni tecnologiche WiFi6 che saranno lanciate sul mercato.

“Open Fiber intende ampliare l’offerta dei propri servizi permettendo a tutti gli operatori di offrire prodotti ad elevate prestazioni e di migliorare la customer experience del cliente finale attraverso l’attivazione e la certificazione, da parte del tecnico Open Fiber, della fibra e del router WiFi”, commenta in una nota Domenico Dichiarante, Head of Operational Marketing di Open Fiber. “In quest’ottica, la partnership con Avm è un ulteriore conferma della mission di Open Fiber: garantire a tutti i nostri partner la possibilità di sviluppare servizi d’eccellenza per tutti i loro clienti”.

Giovanni Cristi, Head of Telco Italy & Senior Business Development Manager di Avm Italia, aggiunge: “L’accordo con Open Fiber è un’eccellenza europea. È un orgoglio per noi aver stretto questa partnership con l’obiettivo di offrire la miglior customer experience di navigazione Wi-Fi con tutti i muscoli dell’Ftth. I nostri Fritz!Box sono da sempre riconosciuti per la qualità e la stabilità. Il miglior connubio possibile, valorizzato ancor di più in un periodo dove la connettività è ormai fondamentale per tutti, dal lavoro all’istruzione dei nostri figli”.

