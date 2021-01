Ftth, Solutions 30 Italia si aggiudica gara Tim da 210 milioni - CorCom

Solutions 30 Italia si è aggiudicata una gara con Tim per il valore di 210 milioni di euro. In particolare, il gruppo fungerà da partner per l’implementazione della futura rete Ftth dell’operatore in Piemonte e Valle d’Aosta.

“La gara”, si legge in una nota dell’azienda, “rappresenta l’ennesima occasione per confermare il suo impegno nel mantenere i livelli occupazionali correnti o a estenderli a seconda dell’entità degli interventi richiesti. Uno degli impegni di Responsabilità Sociale d’Impresa del Gruppo è proprio la creazione di occupazione: nel 2019 Solutions 30 ha infatti creato 1.223 nuovi posti di lavoro e, dove possibile, collabora con le istituzioni locali e gli enti di formazione per formare figure professionali dedicate”.

L’identikit di Solutions 30

Il gruppo Solutions 30, è specializzato a livello europeo nell’erogazione di servizi di assistenza a supporto delle nuove tecnologie, è presente in otto paesi (Francia, Italia, Paesi Bassi, Belgio, Germania, Spagna, Regno Unito) con una rete di 11 mila esperti e tecnici locali che, dalla sua fondazione, hanno gestito milioni di interventi. In Italia è presente dal 2008 e in oltre dieci anni di attività si è confermata una realtà solida capace di sviluppare contratti con i principali attori italiani del settore, contribuendo così al percorso di digitalizzazione del sistema paese.

