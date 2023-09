Fwa, Eolo potenzia la rete: velocità fino a 300 mega

Upgrade per la rete di Eolo: ora la velocità di connessione cresce fino a 300 Mbps contro i 200 offerti finora. L’ha annunciato la stessa azienda che ha inoltre illustrato l’evoluzione della partnership con Open Fiber per l’integrazione di Fwa e Ftth.

Il potenziamento della rete

L’aggiornamento è stato reso possibile grazie al lavoro di ricerca e sviluppo di Eolo, svolto su apparati che operano su frequenze ad onde millimetriche (mmWave), tecnologia sulla quale l’azienda investe dal 2018. Questo modello tecnologico consente di erogare, si legge in una nota, “servizi ad altissima qualità non solo in termini di velocità” ma anche di stabilità nei momenti di grande carico, quali ad esempio lo streaming delle partite di calcio più seguite.

Fra le peculiarità delle onde millimetriche, la grande capacità di banda, che consente velocità di download elevate, la bassa latenza, che rende più fluide le attività che richiedono una comunicazione in tempo reale, come videogiochi e videoconferenze.​ E infine un’alta performance sui servizi fissi wireless.

Contrasto al digital speed divide

​“Prosegue l’impegno di Eolo nel contrasto del Digital Speed Divide, attraverso l’importante upgrade della nostra infrastruttura che permetterà di raggiungere fino a 300mbps in download – spiega Guido Garrone, ceo della divisione Network Eolo -. Troppo spesso, chi vive nei piccoli comuni italiani, nelle aree montane o in zone di periferia, non ha accesso alla banda ultra larga. In Eolo da quasi 20 anni, lottiamo contro questa situazione e siamo arrivati a connettere oltre 7 mila comuni italiani”.​

La collaborazione con Open Fiber

L’azienda guidata da Garrone ha inoltre annunciato la prosecuzione della collaborazione con Open Fiber per offrire connessioni tramite fiber to the home, in modo da fornire il servizio migliore possibile in ogni paese. Inoltre è stato annunciato il lancio della promozione “Amore a prima connessione” che permette a chiunque di attivare un abbonamento Eolo gratuitamente per due mesi con eventuale disdetta senza costi.

