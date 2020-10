Il cloud a misura di 5G: Ericsson lancia una suite per gestire le use case

Maggiore versatilità nelle configurazioni di rete per gestire al meglio i casi d’uso del 5G: Ericsson lancia una suite cloud-native specificamente pensata per le reti di accesso della quinta generazione mobile. La nuova offerta Cloud Ran – che sarà disponibile nel quarto trimestre del 2021 – fornirà funzionalità di rete per implementazioni 5G su larga scala e centralizzate. Consentirà agli operatori di cogliere nuove opportunità di business e di sviluppare diversi casi d’uso 5G in ambienti al chiuso, per l’industria, le imprese, per applicazioni negli stadi e altro ancora.

“Il 5G è una piattaforma per l’open innovation. Potenziando un ecosistema più ampio di sviluppatori e industrie, possiamo co-creare e portare nuove innovazioni cloud nel 5G. Con la Cloud RAN di Ericsson aiuteremo i nostri clienti a far evolvere le loro reti grazie a una tecnologia future-proof, massimizzando al contempo i loro investimenti nelle reti già da ora”, sottolinea Fredrik Jejdling, Executive Vice President e Head of Business Area Networks di Ericsson.

WHITEPAPER Che cosa significa DevOps e perchè oggi è un fondamentale della programmazione. Cloud ERP

Cloud Ran verrà rilasciata in più fasi, in linea con il percorso degli operatori per completare le loro reti 5G costruite allo scopo. La prima fase fornirà le basi, con una soluzione verificata dal sistema per la banda bassa 5G che consentirà una facile transizione a una Ran virtualizzata, utilizzando piattaforme hardware Cots (commerciali off-the-shelf).

La prima fase include il nuovo software applicativo Cloud Ran di Ericsson – Cloud Ran DU e Cloud Ran CU – che abilita un’architettura di rete 5G altamente capace e flessibile. Sono previsti anche nuovi Gateway Radio, che consentono un utilizzo completo della base installata di radio remote, rendendole completamente compatibili con Cloud Ran. La piattaforma è compatibile con il portafoglio Radio System e supporta Spectrum Sharing e il 5G in modalità Standalone e Non Standalone.

@RIPRODUZIONE RISERVATA